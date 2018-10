जाने-माने बॉलीवुड कलाकार अनुपम खेर ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन शो में व्यस्त होने की वजह से उन्होंने यह पद छोड़ा है। खेर ने मंगलवार (30 अक्टूबर) को सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को अपना त्यागपत्र भेजा था।

इस्तीफे के ऐलान के बाद खेर ने ट्वीट कर कहा, “यह मेरे लिए सम्मान और विशेषाधिकार की बात थी। प्रतिष्ठित संस्थान एफटीआईआई के अध्यक्ष पद पर मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। लेकिन इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के कारण मैं इस संस्थान को अधिक समय नहीं दे पाऊंगा। ऐसे में मैं इसे अलविदा कह रहा हूं। शुक्रिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर।”

It has been an honour, a privilege & a great learning experience to be the Chairman of the prestigious @FTIIOfficial . But because of my international assignments I won’t have much time to devote at the institute. Hence decided to send my resignation. Thank you. @Ra_THORe pic.twitter.com/lglcREeYM2

अगले ट्वीट में वह बोले- संस्थान के स्टाफ, शिक्षकों और छात्रों के समर्थन और सहारना के लिए शुक्रिया। आप मुझे कभी भी, किसी भी जरूरत के लिए याद कर सकते हैं। हमने एक अनुभवी और सक्षम संस्था (एफटीआईआई) को खड़ा किया है, जो कि अपना सर्वोच्च देकर आपको चीजें बताएगी-सिखाएगी।

वहीं, उनके त्यागपत्र में लिखा गया है, “मैं पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को भी बता चुका था कि मुझे टीवी शो के लिए छह महीने अमेरिका में रहना होगा, जबकि बाद में उसको एक्सटेंशन (बढ़ाना) दे दिया गया। ऐसे में मुझे चार महीने और वहां रहना होगा।” आपको बता दें कि साल 2017 में गजेंद्र चौहान के बाद खेर ने अक्टूबर माह में एफटीआईआई के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी।

हाल ही में ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ की शूटिंग पूरी हुई है, जिसमें वह मुख्य भूमिका में हैं। उन्होंने इस दौरान फिल्म को लेकर भी ट्वीट किया। कहा, “मेरी बेहतरीन फिल्मों में से एक ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ (टैग करते हुए) के अंत का समय आ चुका है। शानदार वक्त और अनुभव के लिए कास्ट और क्रू का शुक्रिया। डॉ.मनमोहन सिंह जी को उनकी यात्रा के लिए धन्यवाद। यह बेहद सीखने वाला अनुभव था। एक चीज तो तय है कि इतिहास आपको गलत नहीं मापेगा।”

It is a WRAP for one of my most cherished films #TheAccidentalPrimeMinister. Thank you d cast and d crew for the most enriching times. Thank you #DrManmohanSinghJi for your journey. It has been a great learning experience. One thing is sure “History will not Misjudge you.” pic.twitter.com/xnJM9XC78j

— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 26, 2018