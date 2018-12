कर्नाटक में एक शुगर मिल का बॉयलर ब्लास्ट होने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना रविवार को बगलकोट जिले के मुधोल में स्थित निरानी शुगर में हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निरानी शुगर्स लिमिटेड निरानी बंधु भाजपा विधायक मुरुगेश निरानी और उनके भाई संगामेश व हनुमंथा का है।

मीडिया से बात करते हुए मुरुगेश निरानी ने बताया, “यह ब्लास्ट ट्रीटमेंट प्लांट में हुआ है, जो कि फैक्ट्री से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित है। फैक्ट्री में करीब 1000 मजदूर काम करते हैं। लेकिन जिस जगह पर घटना हुई, वहां सात लोग ही मौजूद थे।” वहीं, कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है जिस स्थान पर ब्लास्ट की घटना हुई वहां करीब 10 लोग काम कर रहे थे।

Visuals from Nirani sugars in Mudhol, Bagalkot where 6 people died and 5 were critically injured in a boiler blast earlier today. pic.twitter.com/PlzlwjCvkd

— ANI (@ANI) December 16, 2018