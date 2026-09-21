गुजरात के मोरबी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ब्लड कैंसर से जूझ रहे एक व्यक्ति और उसके बेटे के बीच बोन मैरो मैच न होने के बाद पांच साल पुराने कथित दुष्कर्म के मामले की जांच शुरू हुई। महिला ने 2020 में दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस में शिकायत सितंबर 2026 में दर्ज कराई गई।

मोरबी ए डिवीजन पुलिस के मुताबिक, एक पूर्व पार्षद के पति के खिलाफ महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। मोरबी के डीएसपी जेएम आल ने बताया कि महिला ने 9 सितंबर को शिकायत दी थी। महिला और आरोपी की पहचान एक बुटीक के जरिए हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने महिला के पति के इलाज के लिए उसे एक लाख रुपये दिए थे।

महिला के मुताबिक, आरोपी बाद में उससे पैसे वापस मांगने लगा। इसी दौरान एक दिन उसने महिला को अपने घर बुलाया और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि, महिला ने इस घटना के करीब पांच साल बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कराई गई जांच से सामने आया मामला

पुलिस के अनुसार, महिला का पति ब्लड कैंसर से पीड़ित है और उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसके लिए परिवार ने उसके बेटे का बोन मैरो मैच कराया, लेकिन जांच में दोनों के बीच अपेक्षित अनुकूलता नहीं मिली।

इसके बाद महिला ने अपने पति को 2020 की कथित घटना के बारे में बताया। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

पुलिस कराएगी डीएनए टेस्ट

डीएसपी जेएम आल ने बताया कि पुलिस अब डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अदालत से अनुमति मांगी जाएगी। डीएनए जांच के जरिए बच्चे की जैविक पितृत्व संबंधी स्थिति की पुष्टि करने की कोशिश की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि बोन मैरो की अनुकूलता और बच्चे के जैविक पिता को लेकर सामने आए सवालों के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अभी पुलिस की जांच और डीएनए टेस्ट के नतीजे सामने आना बाकी हैं।

पिता और बेटे के बोन मैरो मैच को लेकर क्या है मामला?

ब्लड कैंसर के कुछ मामलों में मरीज के बेटे से बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट संभव हो सकता है। पिता और बेटे में आनुवंशिक रूप से आधे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन (HLA) मार्कर शेयर होने के कारण बेटा संभावित हाफ-मैच डोनर हो सकता है।

हालांकि, ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की उपयुक्तता कई मेडिकल मानकों पर निर्भर करती है और अन्य बेहतर डोनर उपलब्ध न होने की स्थिति में ऐसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। गौरतलब है कि मोरबी समेत गुजरात की नौ नगरपालिकाओं को 1 जनवरी 2025 को नगर निगम का दर्जा दिया गया था।

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