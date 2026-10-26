ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में साइबर ठग लोगों को निशाना बनाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। ताजा मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां खराब दही का पैकेट वापस करने के लिए कस्टमर केयर नंबर तलाश रही 56 वर्षीय महिला के साथ ठगी हो गई। महिला ने गूगल पर मिले एक कथित कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया और कुछ ही देर में उनके बैंक खाते से 98,000 रुपये कट गए।

पुलिस के मुताबिक, बेंगलुरु के वसंतनगर स्थित पैलेस रोड की रहने वाली 56 वर्षीय महिला ने 17 अक्टूबर को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट (Blinkit) से कुछ सामान ऑर्डर किया था। सामान की डिलीवरी होने पर उन्हें दही का पैकेट खराब हालत में मिला। इसके बाद महिला ने पैकेट वापस करने और रिफंड पाने के लिए कंपनी का कस्टमर केयर नंबर खोजने का फैसला किया।

गूगल पर खोजा कस्टमर केयर नंबर

महिला ने गूगल पर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। उनकी पुलिस शिकायत के अनुसार, सर्च करने पर उन्हें दो फोन नंबर मिले। इनमें से एक नंबर पर उन्होंने कॉल किया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस नंबर पर वह संपर्क कर रही हैं, वह साइबर ठगी का हिस्सा हो सकता है।

व्हाट्सऐप पर भेजा लिंक, फोटो अपलोड करते ही शुरू हुआ खेल

शिकायत के मुताबिक, फोन उठाने वाले व्यक्ति ने महिला को व्हाट्सऐप पर एक लिंक भेजा और खराब दही के पैकेट की फोटो अपलोड करने को कहा। महिला ने उसकी बात मानते हुए लिंक पर फोटो अपलोड कर दी।

इसके कुछ ही देर बाद एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने महिला को फोन किया। उसने बताया कि उनके रिफंड की प्रक्रिया चल रही है और उनसे गूगल पे (Google Pay) ऐप चेक करने को कहा। महिला ने जैसे ही ऐप खोला, उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से 98,000 रुपये कट गए।

पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना दोपहर 3:15 बजे से 3:16 बजे के बीच हुई। यानी महज एक मिनट के भीतर महिला के खाते से बड़ी रकम निकाल ली गई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

ठगी का एहसास होने के बाद महिला ने 23 अक्टूबर को बेंगलुरु के सेंट्रल साइबर इकोनॉमिक एंड नारकोटिक्स (CEN) पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी और प्रतिरूपण यानी किसी दूसरे की पहचान या प्रतिनिधि बनकर ठगी करने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, आरोपियों की पहचान और ठगी में इस्तेमाल किए गए फोन नंबरों व लिंक की भूमिका की जांच की जा रही है।

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

खराब सामान लौटाने या रिफंड पाने के नाम पर साइबर ठगी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले इसी साल मार्च में बेंगलुरु की एक 65 वर्षीय महिला के साथ भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। ऑनलाइन खरीदे गए खराब दूध को वापस करने की कोशिश के दौरान महिला ने 77,000 रुपये गंवा दिए थे।

ऐसे मामलों में ठग कथित कस्टमर केयर नंबरों के जरिए लोगों से संपर्क करते हैं और उन्हें लिंक भेजकर या पेमेंट ऐप खोलने के लिए कहकर निशाना बनाते हैं। कई बार लोग कंपनी से मदद पाने की जल्दबाजी में इन निर्देशों का पालन कर लेते हैं और आर्थिक नुकसान उठा बैठते हैं।

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मुंबई में ब्लिंकिट के लिए काम करने वाले एक डिलीवरी एजेंट सुजीत की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सीमित कमाई के कारण वह बाइक खरीदने में असमर्थ थे और रोजाना साइकिल चलाकर ग्राहकों के घर-घर जाकर सामान पहुंचाया करते थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।