पंजाब में भाजपा कार्यालय के बाहर ब्लास्ट हुआ है। जिसके बाद भाजपा दफ्तर के बाहर अफरी-तफरी मच गई। यह धमाका चडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थिति भाजपा कार्यालय के बाहर हुआ। FSL टीम और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं।

घटना को लेकर चंडीगढ़ SSP कंवरदीप कौर ने कहा कि आज लगभग 5 बजे हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 37 में भाजपा कार्यालय में किसी धमाके जैसी आवाज़ आई। FSL टीम यहां पहुंची। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी क्रूड जैसी चीज़ यहां फेंकी गई है, NIA की टीम यहां आ चुकी है, FSL टीम, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और जिला क्राइम सेल की टीमें यहां पहुंच चुकी हैं। जांच जारी है।

चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर हुए ब्लास्ट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हालांकि यह कम तीव्रता का विस्फोट था, लेकिन एजेंसियां ​​इसे गंभीरता से ले रही हैं… निश्चित रूप से, पुलिस और एजेंसियां ​​इसकी जांच करेंगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

#WATCH | Chandigarh: Kanwardeep Kaur, Chandigarh SSP says, "At around 5 PM, we got information that an explosion was heard near the BJP Office in Sector 37. Our teams reached here, and prima facie it appears that a small, crude type of bomb was thrown here. NIA, FSL, Chandigarh… https://t.co/BRl6RFYNSX pic.twitter.com/gMlAqW8WRT — ANI (@ANI) April 1, 2026

पंजाब भाजपा मीडिया प्रभारी विनीत जोशी ने कहा कि शाम करीब 5 बजे यहां एक धमाका हुआ और काफ़ी धुआं दिखाई दिया। धमाके के बाद वहां अफ़रा-तफ़री का माहौल बन गया। एक स्कूटी और एक कार को नुकसान पहुंचा। यह चिंता का विषय है। पार्टी दफ़्तर के पास धमाका होना चिंता की बात है। पिछले 4 दिनों से BJP के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यहीं ठहरे हुए थे, और ऐसे समय में धमाका होना एक गंभीर चिंता का विषय है।

अमेरिका-यूरोप की तरह पंजाब में भी 6 मिनट में मिलेगी पुलिस की मदद, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बल के आधुनिकीकरण से न केवल कानून-व्यवस्था सुधरी है, बल्कि नशा तस्करों पर पकड़ भी मजबूत हुई है। बेहतर सुरक्षा के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिसका प्रमाण टाटा स्टील द्वारा पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित करना है। पढ़ें पूरी खबर।



