देश की राजधानी नई दिल्ली में शुक्रवार शाम को इजरायली दूतावास से 150 मीटर की दूरी पर धमाका हुआ। यह IED (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) ब्लास्ट बताया गया। विस्फोट बोतल के जरिए किया गया, जिसमें कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। आनन-फानन सूचना पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर पहुंची। लुटियंस जोन में आने वाले इस इलाके की घेराबंदी कर पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी और आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अब्दुल कलाम रोड पर कोठी नंबर छह के पास कार के पीछे ब्लास्ट हुआ था। धमाके की वजह से आसपास की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। दमकल विभाग के अफसर प्रेम लाल ने समाचार एजेंसी ANI को बताया- हमें शाम पांच बजकर 45 मिनट पर एक ब्लास्ट की सूचना मिली थी, जिसमें बाद मौके पर हम पहुंचे। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक, “जिंदल हाउस के नजदीक एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर शाम पांच बजकर पांच मिनट पर हल्की तीव्रता का धमाका हुआ। कोई हताहत नहीं हुआ है। न ही किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है। हालांकि, तीन गाड़ियों की खिड़कियां धमाके के दौरान टूट गईं। शुरुआती तौर पर लगता है कि यह शरारती हरकत सनसनी फैलाने के मकसद से की गई।”

सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया कि फुटपाथ के पास बोतल में आईईडी को छिपाया गया था। जानकारी के मुताबिक, यह धमाका हल्की तीव्रता का था। पर विस्फोट कैसे हुआ? यह फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। घटनास्थल पर कुछ टूटे हुए कांच भी मिले। पुलिस क्राइम सीन की घेराबंदी कर जांच-पड़ताल में जुटी है।

#WATCH | Delhi Police team near the Israel Embassy where a low-intensity explosion happened.

Nature of explosion being ascertained. Some broken glasses at the spot. No injuries reported; further investigation underway pic.twitter.com/RphSggzeOa

