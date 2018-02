कोचिन शिपयार्ड में ONGC टैंकर में धमाका, 4 की मौत और 13 घायल

केरल के कोचिन शिपयार्ड में बड़ा धमाका हो गया है। यहां मंगलवार को ओएनजीसी टैंकर में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 13 घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। वहीं धमाका होने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि कोचिन में शिपयार्ड की शुरुआत 1978 में हुई थी और यहां भारत के बड़े-बड़े जहाजों का निर्माण और उनका रखरखाव किया जाता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे सागर भूषण के पोत से ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने जानकारी दी है कि फिलहाल स्थिति पर लगभग काबू पा लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों के बारे में जांच की जाएगी, लेकिन शुरुआती जांच से यह सामने आया है कि धुएं के कारण 4 लोगों की मौत हुई है।

#FLASH Kerala: Explosion at Cochin Shipyard kills 4, Police & fire tenders at the spot. pic.twitter.com/xahhTCEhVO

— ANI (@ANI) February 13, 2018