भोपाल में प्रकाश झा पर काली स्याही फेंकी, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ओबी वैन फोड़ दी, आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बड़ा विवाद

भोपाल में प्रकाश झा की मूवी आश्रम 3 को केर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शूटिंग स्थल में जमकर तोड़फोड़ की है। शहर के पुरानी जेल में रास्ते को शूटिंग में शामिल गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। भीड़ ने न्यूज चैनल की यूनिट पर भी हमला किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने करीबन 1 घंटे तक उत्पात मचाए रखा। विरोध कर रहे लोगों को वेब सीरिज के नाम पर आपत्ति है। घटना के दौरान बॉबी देओल भी मौजूद थे।

पुलिस के मुताबिक इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शूटिंग में इस्तेमाल की जा रही दर्जन भर गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। दल के लोगों ने प्रकाश झा पर स्याही भी फेंकी। कार्यकर्ताओं ने जेल परिसर के अंदर ही वेब सीरीज की टीम के कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हमले में चार से पांच कर्मचारियों को चोट लगी है। कुछ मीडियाकर्मियों से भी मारपीट की गई। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

इस फ़िल्म की शूटिंग भोपाल के अलग अलग स्थानों पर होनी है। अभी तक वेह सीरिज की दो किश्तें आ चुकी हैं। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि इसमें डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की कहानी को दर्शाया जा रहा है। इसमें मुख्य किरदार बाबी देओल ने निभाया है। इस वजह से सीरिज को हॉट माना जा रहा है। पिछली दोनों किश्तों ने धमाल मचाया है।

As per police sources, ink was thrown on Jha, who was manhandled also. The BD men say Jha has been told the shooting won't be allowed if the web series title isn't changed. "Jha has assured changing web series title," said a BD leader. @NewIndianXpress @khogensingh1 @gsvasu_TNIE pic.twitter.com/q4kTnP8YxK

