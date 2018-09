मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले पर पत्थरबाजी की खबर आयी है। यह घटना शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान घटी। हालांकि सीएम शिवराज सिंह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आयी है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान आगामी विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसी दौरान रविवार को शिवराज सिंह चौहान की यह जन आशीर्वाद यात्रा का रथ जब सिधी जिले के चुरहट इलाके में पहुंचा तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने शिवराज सिंह चौहान के काफिले को काले झंडे दिखाए, वहीं कुछ अज्ञात लोगों ने भीड़ में से पत्थरबाजी भी की। इस हमले में उस बस के शीशे टूट गए हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान सवार थे।

भाजपा ने इस हमले के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना को लेकर भाजपा नेता लोकेंद्र पाराशर ने ट्वीट कर कहा है कि “चुरहट में जन आशीर्वाद यात्रा को मिले अपार समर्थन से जिनकी चूलें हिल गईं। वे कायरों की तरह पथराव पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सकुशल हैं। पूरे प्रदेश की जनता और ईश्वर उनके साथ है। कायराना हरकत करने वालों जनता तुम्हारी कायरता का जवाब देगी।” बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 14 जुलाई से पवित्र नगरी उज्जैन से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

#WATCH: Black flags shown to Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan & stones hurled at his vehicle in Sidhi during Jan Ashirwad Yatra. (02.09.18) pic.twitter.com/OVHoPVy7Hx

— ANI (@ANI) September 3, 2018