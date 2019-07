भारतीय जनता पार्टी ने सांगठनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने एक पत्र जारी किया है। पत्र के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संयुक्त महासचिव रहे बीएल संतोष को प्रमोशन देते हुए उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। इससे पहले रामलाल इस पद पर नियुक्त थे। रामलाल को RSS के अखिल भारतीय सह-प्रमुख की बागडोर सौंपी गई है।

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल को वापस बुलाकर संघ के अखिल भारतीय सह-प्रमुख की बागडोर सौंपी थी। इस बदलाव को मुख्यत: रामलाल की संघ में वापसी के तौर पर देखा जा रहा है।

BL Santosh, Joint General Secretary Organisation has been appointed National General Secretary Organisation of Bharatiya Janata Party (BJP). pic.twitter.com/711zBlzh6I

