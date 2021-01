मंगलवार को गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के लाल किले, आईटीओ समेत कई इलाकों में हिंसा और आगजनी के बाद भी स्थिति शांत होती नहीं दिख रही है। बुधवार की रात भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत ने आरोप लगाया कि गाजीपुर बार्डर पर बिजली काट दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कुछ भी अप्रिय स्थिति आती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह डर फैलाने, दहशत फैलाने की पुलिस-प्रशासन की साजिश है। अगर इस तरह की हरकत जारी रही तो यह सभी बार्डर पर हो सकती है। अगर यही होता रहा तो किसान स्थानीय थाने पर जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यह दहशत फैलाने का काम है। इस तरह का कोई काम नहीं करें।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं के खिलाफ हिंसा के लिए मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि हिंसा में जो लोग शामिल रहे हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उधर, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत इलाके में पुलिस ने धरना दे रहे किसानों को कथित तौर पर जबरन हटा दिया।किसान गत 19 दिसंबर से वहां धरने पर बैठे थे। पुलिस ने हालांकि धरना जबरन समाप्त कराए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसानों ने स्वेच्छा से अपना प्रदर्शन खत्म किया है।

#WATCH: Bharatiya Kisan Union (BKU) spokesperson Rakesh Tikait says that farmers will head to the local Police stations around Ghazipur border if the electricity is cut in the area, warns that the onus of what happens next would lie on the govt. (27.01.2021) pic.twitter.com/tFeDPkoSth

— ANI (@ANI) January 28, 2021