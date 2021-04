तीन कृषि कानूनों को लेकर पिछले करीब पांच महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के कार्यकर्ता अभी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वे आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। आंदोलन कारी यहां जमे रहेंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहेंगे।

इस बीच आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश सिंह टिकैत ने हाल ही में अपने ट्विटर एकाउंट से एक ट्वीट किया कि “किसानों को एफसीआई के गोदामों को भी तोड़ना पड़ेगा।” इस ट्वीट को लेकर जब टाइम्स नाऊ के पत्रकार ने उनसे पूछा तो वे अपने बयान से साफ मुकर गए। कहा कि एफसीआई के गोदाम नहीं, प्राइवेट गोदामों को तोड़ना पड़ेगा। कहा कि सरकार नहीं मानेगी तो जिन गोदामों में अनाज भरा है, उसको तोड़ना पड़ेगा। जब महंगाई बढ़ेगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो भूखी जनता क्रांति करेगी। जनता भूख से मरेगी। भूख के आधार पर रोटी की कीमत तय होगी।

कहा कि सरकार उनको बचाएगी, लेकिन हम गोदामों से जितना अनाज होगा उसको निकालेंगे। जनता को गोदाम तोड़ने ही पड़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा। उन्होंने कहा कि एफसीआई में हमले करने की योजना नहीं है। बाद में किसान नेता ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया।

#Exclusive | BKU leader Rakesh Tikait speaks to TIMES NOW's Prashant over the tweet which he put out earlier today (and deleted) allegedly calling for an attack on FCI godowns.

'No no, not FCI godowns … When food grains are stored in pvt godowns people will die of hunger.' pic.twitter.com/HhCpxPv8VG

— TIMES NOW (@TimesNow) April 7, 2021