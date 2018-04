कठुआ-उन्नाव गैंगरेप पर बीजेपी का आरोप: पहले अल्पसंख्यक फिर दलित और अब महिलाओं के मुद्दे उछाल रही है कांग्रेस

कठुआ और उन्‍नाव गैंगरेप केस को लेकर विपक्ष के लगातार हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर कांग्रेस और विपक्ष पर कई आरोप लगाए हैं। मीनाक्षी लेखी ने कहा- ‘आप इनकी रणनीति देख सकते हैं। पहले ये अल्पसंख्यक-अल्पसंख्यक चिल्ला रहे थे फिर दलित-दलित चिल्लाने लगे। अब महिला-महिला चिल्ला कर राज्य सरकार के मुद्दों पर केंद्र को घेर रहे हैं। ये लो राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए जरूरी सख्त कदमों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए ऐसे आरोप लगा रहे हैं।’ कठुआ मामले पर बोलते हुए मीनाक्षी लेखी ने कहा – ‘कठुआ रेप केस में निष्‍पक्ष जांच हुई है। एसआईटी ने छह से सात लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्‍होंने कहा कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर के दो मंत्रियों को गुमराह किया गया। उन मंत्रियों के लिए ये एक सबक है कि बिना दोनों पक्षों की बातें सुने विश्वास नहीं करना चाहिए और कानून को अपने मुताबिक काम करने देना चाहिए।’

