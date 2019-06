भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी मौत के मामले को प्रमुखता से उठाया। मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के बाद नड्डा ने कहा कि पूरा देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मौत की जांच की मांग कर रहा था उस समय नेहरू ने जांच के आदेश नहीं दिए थे।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया और कहा कि डॉ. मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन भारत की एकता और अखंडता को सर्मिपत कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, ‘डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर स्मरण कर रहा हूं। एक सर्मिपत देशभक्त और राष्ट्रवादी।’

इससे पहले नड्डा ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भाजपा इसको लेकर प्रतिबद्ध है। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी भाजपा मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।

Remembering Dr. Syama Prasad Mookerjee on his Balidan Divas. A devout patriot and proud nationalist, Dr. Mookerjee devoted his life for India’s unity and integrity. His passion for a strong and united India continues to inspire us and gives us strength to serve 130 crore Indians.

नड्डा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने कहा था कि भारत के लिए तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। इसलिए दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चल सकते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुखर्जी के बलिदान के कारण ही जम्मू कश्मीर से परमिट सिस्टम का अंत हुआ। उन्होंने डॉ. मुखर्जी को प्रखर राष्ट्रवादी नेता के साथ ही दूरद्रष्टा भी बताया। नड्डा ने कहा कि वह किसी पद से संबद्ध नहीं थे, वे सिर्फ देश की सेवा करने के लिए ही आगे बढ़े थे।

BJP Working President JP Nadda: The whole country demanded an inquiry into Dr. #ShyamaPrasadMukherjee‘s death, but Pandit Nehru did not order an inquiry. History is witness to this. Dr.Mukherjee’s sacrifice will never go in vain, BJP is committed to this cause pic.twitter.com/fKh107sepf

