पंजाब में कथित पेपर लीक के विरोध में आम आदमी पार्टी (AAP) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
19 जुलाई को हुई फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा के बाद जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप भाजपा नेताओं द्वारा पंजाब सरकार पर लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा तैनात की गई थी।
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने NEET विवाद के बाद केंद्र सरकार की कार्रवाई की तुलना में AAP सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछना चाहती हूं कि राज्य में फार्मेसी भर्ती परीक्षा में हुए समझौते के संबंध में उन्होंने जवाबदेही क्यों सुनिश्चित नहीं की है?
बांसुरी स्वराज ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार (एनडीए सरकार) है, जिसने नीट परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के बाद, पेपर लीक विरोधी कानून को कहीं अधिक मजबूत और सख्त बनाया। साथ ही दंड और मुकदमे का प्रावधान किया।
स्वराज ने आगे कहा कि कि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और उसकी पंजाब सरकार ने तकनीकी बातों का सहारा लेकर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उन्होंने अभी तक अपने पंजाब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? जिन छात्रों के भविष्य को उन्होंने खतरे में डाला है, उनके प्रति जवाबदेही दिखाने में वे विफल क्यों रहे हैं?
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर पंजाब में परीक्षा संबंधी बार-बार होने वाली अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में पंजाब में छह बड़े पेपर लीक हुए हैं और परीक्षाओं में नकल के कई मामले सामने आए हैं। यहां तक कि 19 जुलाई को भी फार्मेसी परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई थी।
मालीवाल ने कहा कि पंजाब में ‘सुपर सीएम’ की तरह काम कर रहे अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार गैरजिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।
यह विवाद 19 जुलाई को आयोजित फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर है। जिसके दौरान पंजाब पुलिस ने कथित तौर पर अंतरराज्यीय नकल रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस द्वारा बैटरी से चलने वाले वायरलेस नकल उपकरणों, जिनमें पेन कैमरे और रीयल-टाइम डिक्टेशन टूल शामिल थे। उसको बरामद करने के बाद सात कथित मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार किया गया और 28 उम्मीदवारों को हिरासत में लिया गया।पुलिस ने कहा कि उनकी जांच में प्रश्नपत्र लीक होने या किसी सरकारी अधिकारी की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में एक भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फार्मेसी अधिकारी का मामला धोखाधड़ी के एक रैकेट के प्रयास से जुड़ा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और नाकाम कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सीएम भगवंत मान को जारी किया नोटिस, चंडीगढ़ प्रशासन ने दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस चंडीगढ़ प्रशासन की उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ 2020 के विरोध प्रदर्शन के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। पढ़ें पूरी खबर।