पश्चिम बंगाल में एक 32 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता की लाश बिजली के खंभे से लटकती मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा ने इस घटना का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और टीएमसी पर अपने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया है। यह घटना पुरुलिया जिले के बलरामपुर इलाके के दाभा गांव की है, जहां भाजपा कार्यकर्ता दुलाल कुमार की लाश एक खंभे से लटकती मिली है। फिलहाल पुलिस इस घटना को आत्महत्या मानकर चल रही है और इसी एंगल से मामले की जांच कर रही है। अभी खबर आयी है कि अब इन मामलों की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। बता दें कि यह दूसरी घटना है, जिसमें पुरुलिया में भाजपा कार्यकर्ता की लाश इस तरह लटकती पायी गई है। इसी हफ्ते एक अन्य मामले में भी भाजपा कार्यकर्ता त्रिलोचन महतो की लाश एक पेड़ से लटकती पायी गई थी।

वहीं भाजपा का आरोप है कि इसके पीछे टीएमसी का हाथ है और टीएमसी पुरुलिया से विपक्ष का सफाया करना चाहती है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इन घटनाओं की घोर निंदा की है और राज्य की टीएमसी सरकार पर कोई कारवाई ना करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने तो इन मामलों में सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि पुरुलिया से टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, जो कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के भतीजे हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि इससे स्थिति ‘खतरनाक’ हो सकती है, क्योंकि इससे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई लोगों की जानें जा सकती हैं। दिलीप घोष ने 24 उत्तर परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से टीएमसी लोगों की हत्या कर राज्य को विपक्ष-मुक्त करना चाहती है, वह बेहद खतरनाक हो सकता है। यह किस तरह राजनीति है? किस तरह का प्रशासन है?

BJP worker Dulal Kumar from Balrampur, Purulia was missing from yesterday night, found hanged.

TMC goons executed the order of Yuvraj @abhishekaitc to make Purulia opposition free.

We are not sorry to share the disturbing video as this is the current situation of WB. pic.twitter.com/iaEIfb8tuK

— BJP Bengal (@BJP4Bengal) 2 June 2018