क्या केरल में भाजपा को अपनाएंगे ईसाई? धर्मगुरु बोले- मोदी शासन में बुरा नहीं रहा हमारा अनुभव

दिग्गज कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के पार्टी में शामिल होने के साथ भाजपा ने कहा कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक समुदाय के कई और लोग उनके साथ नाता जोड़ेंगे।

रविवार, 9 अप्रैल, 2023 को अपनी यात्रा के दौरान नई दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च में मोमबत्ती जलाते प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी। (पीटीआई फोटो)

केरल में ईसाई समुदाय की भाजपा से दूरी को पाटने के इरादे से पार्टी लगातार उनके लोगों से मिलने-जुलने का सिलसिला बना रही है। हाल ही में पीएम मोदी स्वयं ईस्टर (Easter) के मौके पर दिल्ली के सैक्रेड हर्ट कैथेड्रल चर्च (Sacred Heart Cathedral Church) गये थे और समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम ने चर्च के पादरी (Priests) और दूसरे अनुयायियों को बधाई दी और प्रार्थना में शामिल हुए। चर्च का मानना है कि ईसाइयों पर हो रहे हमले रुकें अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए केरल के मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च (Malankara Orthodox Syrian Church) के सर्वोच्च प्रमुख बेसेलियोस मार्थोमा मैथ्यूज III (Baselios Marthoma Mathews III) ने कहा कि मलंकारा चर्च ‘नरेंद्र मोदी सरकार के साथ असहज नहीं है।’ उन्होंने कहा, स्थितियां सबके लिए एक जैसी नहीं हैं। खास तौर पर कैथोलिक चर्च के लिए यह बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा और आरएसएस के नेताओं से दूसरे ईसाई समुदाय के लोगों के बारे में बातें की हैं। हमने उनसे कहा कि हमलों की निंदा करें और दोषियों को सजा दें। हालांकि कई घटनाओं में केस दर्ज नहीं है। अपने बारे में कहा, “कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मोदी सरकार के शासन में हमारा कोई बुरा अनुभव नहीं रहा है।” नागालैंड और मेघालय में पार्टी के प्रदर्शन से भाजपा उत्साहित सूत्रों का कहना है कि नागालैंड और मेघालय के ईसाई बहुल राज्यों में हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से उत्साहित पार्टी ने अब केरल पर अपनी निगाहें जमा ली हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा खुद को अखिल भारतीय समावेशी पार्टी के रूप में भी पेश कर रही है। इस सप्ताह के शुरू में दिग्गज कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के पार्टी में शामिल होने के साथ भाजपा सूत्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक समुदाय के कई और लोग उनके साथ नाता जोड़ेंगे। केरल में एक सहयोगी की जरूरत को महसूस करते हुए पार्टी ने अल्पसंख्यक और प्रभावशाली समूह ईसाई समुदाय को लुभाने के लिए तेजी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक में भी ईसाई समुदाय और चर्च नेतृत्व प्रभावशाली हैं, वहां पार्टी को कांग्रेस के साथ जोरदार संघर्ष करना पड़ रहा है। पार्टी का मानना है कि अनिल एंटनी के भाजपा में आने से अल्पसंख्यक समुदाय के बीच डर खत्म हो जाएगा और अधिक संख्या में ईसाई युवा भाजपा की ओर आएंगे। https://www.jansatta.com/blank.html

