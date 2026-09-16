राजस्थान शहरी निकाय चुनाव में करीब 10000 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन नतीजों का बारीकी से विश्लेषण करें तो BJP सरकार के लिए कुछ चिंताजनक संकेत नजर आते हैं।

कुल 10235 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए हैं। इनमें से 9 वार्डों के परिणाम कुछ बूथों पर EVM में गड़बड़ी के कारण रोक दिए गए हैं। घोषित नतीजों में BJP ने 4179 वार्ड जीते हैं जबकि कांग्रेस को 3613 वार्डों में जीत मिली। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2273 वार्डों में जीत दर्ज की है। कई जगह निर्दलीयों ने BJP और कांग्रेस दोनों को चुनौती दी है।

राज्य की 10 नगर निगमों में BJP सिर्फ चार में बहुमत का आंकड़ा पार कर सकी जबकि कांग्रेस एक नगर निगम में बहुमत हासिल कर पाई। 47 नगर परिषदों के चुनाव में BJP ने 12 निकायों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। कांग्रेस छह नगर परिषदों में बहुमत के आंकड़े तक पहुंची जबकि AAP ने एक नगर परिषद में बहुमत हासिल किया।

252 नगरपालिकाओं में BJP ने 70 पर कब्जा किया जबकि कांग्रेस को 39 नगरपालिकाओं में बहुमत मिला। बाकी नगर परिषदों और नगरपालिकाओं में बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों या छोटे दलों की भूमिका अहम रहने वाली है।

सत्ता विरोधी लहर

सबसे पहले इन नतीजों से संकेत मिलता है कि भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना बढ़ रही है। सरकार ने कई मामलों में सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन इसका असर फैसलों में देरी के रूप में भी दिखाई दिया। पिछले ढाई साल में सरकार को कई बार घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया देने वाली सरकार के तौर पर देखा गया है बजाय इसके कि वह समस्याओं के समाधान के लिए पहले से पहल करे।

चाहे 2024 में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर फैसला लेना हो, 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला हो या स्थानीय निकाय चुनाव कराने का मुद्दा- राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में सरकार पर फैसला लेने में देरी के आरोप लगते रहे हैं। इनमें से आखिरी दो मामलों में अदालतों ने भी सरकार को कई बार फटकार लगाई।

सरकार के शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री की राजनीतिक अनुभव की कमी और नौकरशाही पर अधिक निर्भरता की धारणा ने उसकी छवि को प्रभावित किया। भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने थे। इसका एक उदाहरण दिसंबर 2024 में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में भी देखने को मिला जहां कथित तौर पर 3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर करार हुए। हालांकि, बाद में आरोप लगा कि इनमें से कई प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहे थे। RTI के जरिए जानकारी मांगे जाने पर सरकार ने इससे जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

हालांकि सरकार पर ‘नौकरशाही पर ज्यादा निर्भर’ होने की धारणा कुछ हद तक कम हुई है। लेकिन उसके सामने आने वाली समस्याएं और गलतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।

पिछले साल राजस्थान विधानसभा के एक ही सत्र में तीन विधेयकों को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। इनमें कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करने वाला विधेयक भी शामिल था। इन तीन विधेयकों में से राजस्थान ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बिल को दूसरी बार सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। वहीं राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल को पहले वापस लिया गया और बाद में दोबारा सदन में पेश किया गया।

इसके मुकाबले पिछली अशोक गहलोत सरकार के पांच साल के कार्यकाल में सिर्फ दो विधेयक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे गए थे।

फैसलों से पीछे हटना (U-turns)

राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के सामने एक और चुनौती कई फैसलों को विरोध के बाद वापस लेने की रही है। मसलन, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की तारीख 6 दिसंबर को ‘शौर्य दिवस’ के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था। लेकिन इसे दो बार घोषित करने के बाद वापस लेना पड़ा। इसी तरह शिक्षकों की राम कथा में तैनाती और स्कूलों में ‘सार्थक नाम’ अभियान को लेकर भी सरकार को अपने फैसलों से पीछे हटना पड़ा।

फरवरी में खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। यह मुद्दा पिछले साल दिसंबर से ही धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा था। आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने खेजड़ी को बचाने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया।

हाल ही में मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट सांगानेर से सटे जयपुर के बगरू में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक प्रतिनिधिमंडल पर हमला हुआ। इसके तुरंत बाद सरकार ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने उस स्कूल के लिए 18 लाख रुपये देने का भी ऐलान किया जिसका सीजेपी ने निरीक्षण किया था। इसे लेकर सरकार के मुद्दे को संभालने के तरीके पर सवाल उठे।

इस साल की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भई बीजेपी सरकार पर कई बड़ी सार्वजनिक बुनियादी ढांची और स्वास्थ्य परियोजनाओं को लंबे समय से लंबित रखने का आरोप लगाया था। उन्होंने इन परियोजनाओं में देरी और निगरानी की कमी का दावा किया था।

सीएम भजनलाल की छवि

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की साफ छवि की तारीफ होती है लेकिन उनके सार्वजनिक भाषणों और कभी-कभार जुबान फिसलने की घटनाओं की तुलना पूर्व मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे से की जाती है। वसुंधरा राजे अपने नपे-तुले अंदाज के लिए जानी जाती थीं जबकि गहलोत अक्सर अपने बयानों में चुटीले अंदाज का इस्तेमाल करते थे। पर्दे के पीछे भी राजे की सख्त प्रशासक की छवि थी जबकि गहलोत सरकार के जरिए राजनीतिक संदेश देने को लेकर अधिक सजग रहते थे।

भजनलाल शर्मा अभी तक अपनी अलग-अलग राजनीतिक पहचान मजबूत करने में संघर्ष करते दिखे हैं। वहीं राज्य के बीजेपी के पुराने शीर्ष नेताओं की भूमिका सीमित हुई है और पार्टी का नियंत्रण काफी हद तक केंद्रीय नेतृत्व के पास रहा है। ऐसे में राज्य स्तर पर जवाबदेही और राजनीतिक दांव भी अपेक्षाकृत कम दिखाई देते हैं।

पार्टी स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई नेताओं ने कई बार कैबिनेट में फेरबदल के संकेत दिए हैं। लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। पार्टी से जुड़े लोगों के मुताबिक, इसकी एक वजह राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और फेरबदल से जुड़े संभावित राजनीतिक जोखिम हैं।

निकाय चुनाव के नतीजों में मुख्यमंत्री शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर में निर्दलीयों का प्रदर्शन भी उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। 65 सदस्यीय भरतपुर नगर निगम में निर्दलीयों ने 36 वार्ड जीते, जबकि BJP को 20 और कांग्रेस को 7 वार्ड मिले।

इसी तरह BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के गृह क्षेत्र पाली में 65 वार्डों में कांग्रेस ने 29 सीटें जीतीं, जबकि BJP को 21 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिलीं। 45 सदस्यीय झालावाड़ नगर परिषद में भी BJP को झटका लगा जहां उसे 13 सीटें मिलीं जबकि कांग्रेस ने 29 वार्ड जीते। यह इलाका वसुंधरा राजे का मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है। वह जिले की झालरापाटन सीट से विधायक हैं। हालांकि BJP ने झालरापाटन नगरपालिका में जीत दर्ज की।

राजस्थान में करीब तीन दशक से सत्ता में रहने वाली पार्टी को अगले चुनाव में बाहर करने का रुझान रहा है। इन निकाय चुनावों के संकेत भजनलाल शर्मा सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर हैं। लेकिन BJP के पास अपनी रणनीति में बदलाव करने और इन संकेतों के आधार पर सुधार करने के लिए अभी समय मौजूद है।

निर्दलीयों ने बिगाड़ा बीजेपी-कांग्रेस का खेल

राजस्थान निकाय चुनाव में कुल पड़े वोटों में बीजेपी को 35.19 प्रतिशत वोट मिले जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 34.25 प्रतिशत रहा। दोनों दलों के बीच सिर्फ 0.94 प्रतिशत अंक का अंतर रहा। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को 27.38 फीसदी वोट मिले। कई जगहों पर निर्दलीयों की मजबूत मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया।

हालांकि वोट शेयर का अंतर कम था। लेकिन जीती हुई सीटों के मामले में BJP कांग्रेस से काफी आगे रही। BJP ने कांग्रेस के मुकाबले 566 ज्यादा वार्ड जीते।

कांग्रेस ने कई जगहों पर परिसीमन को BJP के पक्ष में होने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वार्डों के कथित असंतुलित पुनर्गठन का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि अगर यह प्रक्रिया निष्पक्ष होती तो कांग्रेस BJP से 1500 ज्यादा वार्ड जीत सकती थी। यह कांग्रेस का दावा है।

निर्दलीयों और बागी उम्मीदवारों ने भी दोनों प्रमुख दलों की मुश्किलें बढ़ाईं। टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन से नाराज होकर कई नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। इसका एक उदाहरण बारां नगर परिषद में देखने को मिला जहां AAP ने जीत दर्ज की। यहां कांग्रेस के पूर्व नगर परिषद सभापति कमल राठौड़ AAP के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे।

राज्य में 10 हजार से ज्यादा वार्डों में चुनाव होने के कारण दोनों प्रमुख दलों के लिए हर सीट पर बगावत को नियंत्रित करना और चुनावी रणनीति पर बारीकी से नजर रखना भी मुश्किल रहा। UGC के इक्विटी नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर करणी सेना जैसे संगठनों के विरोध का भी कुछ जगहों पर चुनाव पर असर बताया गया। करणी सेना ने दावा किया कि उसने जीतने वाले 70% से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया था।

आरक्षित सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन

कांग्रेस ने SC और ST के लिए आरक्षित सीटों पर BJP से बेहतर प्रदर्शन किया। इससे यह संकेत मिलता है कि BJP को अपने पारंपरिक वोट बैंक में कुछ जगहों पर चुनौती मिली। कांग्रेस ने BJP पर ‘दलित विरोधी’ होने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को चुनाव में उठाया। खासतौर पर हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ विवाद को कांग्रेस ने BJP के खिलाफ अपने अभियान का हिस्सा बनाया।

हालांकि BJP ने संगठनात्मक स्तर पर कई कदमों और राज्य में अपने शीर्ष नेताओं के प्रचार के जरिए नुकसान को सीमित किया। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और चारों केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। परिसीमन भी BJP के पक्ष में रहने वाले कारकों में शामिल बताया गया है।

इसके उलट कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। पार्टी ने इसे राजस्थान में लंबे समय से चली आ रही एक राजनीतिक प्रवृत्ति से जोड़ा।

परंपरागत रूप से BJP का प्रदर्शन शहरी इलाकों में मजबूत रहा है और स्थानीय निकाय चुनावों में अक्सर सत्तारूढ़ दल को फायदा मिलता है। ऐसे में निकाय चुनाव में BJP के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी के सामने संगठन और रणनीति को मजबूत करने की चुनौती है। इसके बाद होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस को शहरी निकाय चुनाव से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।