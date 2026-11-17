उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी की दो दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। बीजेपी आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रचार में अपने हिंदुत्व एजेंडे को जोर-शोर से आगे बढ़ाएगी और समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी और गुंडों का रक्षक बताएगी।

बीजेपी के टॉप नेताओं ने मंगलवार को मथुरा में खत्म हुई अपनी दो दिन की ‘योजना बैठक’ के दूसरे दिन कैंपेन की रणनीति पर चर्चा की। मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संदेश दिया कि पार्टी के लिए पार्टी कार्यकर्ता सबसे ऊपर हैं और उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी रहेगा मुद्दा

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मथुरा में प्री-इलेक्शन स्ट्रैटेजी मीटिंग करके BJP ने यह संदेश दिया है कि हिंदुत्व अभी भी एक कोर एजेंडा है। मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों को बताया कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो एक विवादित जगह है, पर एक भव्य मंदिर का कंस्ट्रक्शन चुनावों में एक बड़ा मुद्दा होगा।

सपा को कैसे घेरेगी बीजेपी?

एक BJP नेता ने कहा, “हम उन बातों की एक लिस्ट बनाएंगे जो SP नेताओं जैसे आजम खान और यादव परिवार के दूसरे लोगों ने राम मंदिर, राम जन्मभूमि आंदोलन और सनातन धर्म के दूसरे मुद्दों के खिलाफ की थीं। उनके बयान के वीडियो और न्यूज़ क्लिप भी पब्लिक में शेयर किए जाएंगे। BJP नेता और कार्यकर्ता लोगों को बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव सरकार ने आतंक का केस वापस लेने की कोशिश की थी।”

बीजेपी नेता ने कहा कि हम सपा राज के दौरान कथित तौर पर कानून-व्यवस्था की खराबियों पर भी फोकस करेंगे, जिसमें लखनऊ में कुछ युवाओं द्वारा एक पुलिस ऑफिसर को अपनी जीप में घसीटने की घटना भी शामिल है। साथ ही BJP इसकी तुलना अपने राज में कानून-व्यवस्था में हुए सुधार से करेगी।

कारसेवकों पर गोली चलवाने का आरोप लगाती है बीजेपी

बीजेपी ने अखिलेश यादव से निपटने के लिए यह स्ट्रैटेजी तब बनाई जब SP ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की कि वह 12 दिसंबर को पहली बार राम मंदिर जाएंगे। इस घोषणा के बाद कई बीजेपी नेताओं ने बताया था कि जब अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलाई गईं, तो SP फाउंडर मुलायम सिंह यादव की सरकार सत्ता में थी।

सूत्रों ने बताया कि BJP नेता इस हफ्ते से पूरे राज्य में जन चौपाल (छोटी पब्लिक मीटिंग) करेंगे, ताकि योगी आदित्यनाथ सरकार के काम और SP सरकारों के कथित कुशासन को सामने लाया जा सके।

नाराज कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे पार्टी नेता

सूत्रों ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अगले महीने राज्य का दौरा करेंगे ताकि वोटर लिस्ट में योग्य वोटरों के एनरोलमेंट की निगरानी की जा सके और उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जो सक्रिय नहीं हैं ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके। पार्टी उन कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करेगी जो पिछले 10 सालों में पार्टी संगठन और सरकार में पद न मिलने से परेशान हैं।

कैसे उम्मीदवारों को चुनेगी बीजेपी?

हालांकि संभावित उम्मीदवारों पर कोई चर्चा नहीं हुई। BJP के एक पदाधिकारी ने कहा, “एक सुझाव आया कि उम्मीदवार को फाइनल करने से पहले हर विधानसभा सीट का रिव्यू किया जाना चाहिए, भले ही मौजूदा MLA BJP का ही क्यों न हो। ‘जीतने लायक उम्मीदवार’ तय करने के लिए मौजूदा MLA के परफॉर्मेंस, स्थानीय सामाजिक समीकरणों और एंटी-इनकंबेंसी पर विचार किया जाएगा। उस सुझाव पर विचार किया गया है।”

बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे नेताओं के सुझावों पर ज़्यादातर ध्यान दिया और बाद में अपने भाषण में BJP के लगातार तीसरे टर्म के लिए भारी बहुमत के साथ सत्ता में बने रहने की क्षमता पर भरोसा जताया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की खास उपलब्धियों के बारे में भी बताया।

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अगर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा और खासकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया तो वह सीधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा देखा भी जा चुका है, जहां पर ओवैसी के पांच उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचाया था। पढ़ें पूरी खबर