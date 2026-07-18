पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति की धार तेज कर दी है। यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब की यात्रा की, जो उनकी इस साल की दूसरी यात्रा है। पीएम मोदी का यह पंजाब दौरा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की राज्य की तीन दिवसीय यात्रा के ठीक एक महीने बाद हुआ। यह स्पष्ट संकेत है कि पंजाब की राजनीति में दशकों तक सहायक भूमिका निभाने के बाद, भाजपा अब 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र में आना चाहती है।

पश्चिम बंगाल जो कि एक और विद्रोही सीमावर्ती राज्य है। उसमें अपनी जीत से उत्साहित भाजपा का मानना ​​है कि पंजाब में भी उसके पास मौका है। भले ही 2020 के कृषि कानून विरोध प्रदर्शनों के घाव अभी भी बाकी हैं, जिन्होंने उसे अलग-थलग कर दिया था।

1980 के बाद से अपने इतिहास के अधिकांश समय तक भाजपा शिरोमणि अकाली दल के अधीन रहकर ही संतुष्ट रही और विधानसभा की 117 सीटों में से केवल 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ी। इस गठबंधन को जिसे पांच बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत प्रकाश सिंह बादल ने “नौ-मांस का रिश्ता” बताया था, उग्रवाद के विभाजनकारी वर्षों के बाद सांप्रदायिक सद्भाव का गारंटर माना जाता था। भाजपा से पहले भी, अकाली दल ने अक्सर चुनावों के बाद सरकारें बनाने के लिए भाजपा के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के साथ साझेदारी की थी।

दोनों दलों ने पहली बार 1952 में राज्य की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया था। जनसंघ के संस्थापक नेता यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा सिख-बहुसंख्यक राज्य के गठन के विरोध में आमरण अनशन करने के बावजूद, पुनर्गठित पंजाब में 1967 के चुनावों के बाद एक और चुनावोत्तर समझौता हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि अंततः राजनीतिक स्वार्थ ने वैचारिक मतभेदों पर विजय प्राप्त कर ली।

लेकिन, इस गठबंधन को केवल चुनावी गणित तक सीमित कर देना व्यापक परिप्रेक्ष्य को नज़रअंदाज़ करना होगा। यह साझेदारी पंजाब की ही छवि को दर्शाती है, जिसके लोग विवादों के बावजूद लंबे समय से धार्मिक विभाजन का विरोध करते रहे हैं। सतलुज के बाद एडवोकेट साहिल द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा की गई एक हालिया रील, जिसमें पंजाबी अपशब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया गया था, उसने लोगों के दिलों को छू लिया, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया: पंजाब को बांटने की कोशिश मत करो।

पंजाब का सामाजिक ताना-बाना इसकी फुलकारी की तरह है। अनेक रंगों का एक सुंदर ताना-बाना। हिंदू और सिख लंबे समय से भाषा, रीति-रिवाज, विवाह और कई परिवारों में वंश साझा करते आए हैं। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के बहनोई सिख हैं और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का विवाह एक हिंदू महिला से हुआ है। वहीं पंजाबी सूबा के प्रमुख समर्थकों में से एक और अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष मास्टर तारा सिंह का जन्म नानक चंद मल्होत्रा ​​के रूप में एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था।

आज भी, हालांकि अब कम ही देखने को मिलता है, ऐसे परिवार मिल जाते हैं जिनमें एक सिख और एक हिंदू भाई होते हैं। इस साल की शुरुआत में मेरी मुलाकात चंडीगढ़ के एक कार डीलरशिप पर ऐसे ही दो भाइयों से हुई, एक ने पगड़ी और दाढ़ी रखी हुई थी, जबकि दूसरा क्लीन शेव था। पगड़ी, जिसे अक्सर सिख पहचान का प्रतीक माना जाता है, कई पंजाबी हिंदू भी पहनते हैं। बेहबल कलां में बेअदबी विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के आरोपी पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा हमेशा पगड़ी पहनते थे।

बेशक, राज्य में अलगाववादी आवाजों की भी कमी नहीं है। कुछ पंथिक समूह सिख धर्म के हिंदू धर्म से उत्पन्न होने के किसी भी सुझाव को सिरे से खारिज कर देते हैं, जबकि कुछ हिंदू संगठन सिखों को केवल “हिंदू धर्म की तलवार” के रूप में चित्रित करना पसंद करते हैं। फिर भी दोनों ही हाशिये पर हैं। पंजाब के बाहर, राज्य के लोग अपने धर्म की बजाय अपनी पंजाबी पहचान को खुलकर दिखाते हैं। इसीलिए “दुनिया में बहुत से लोग हैं, पंजाबियां दी शान वखरी” और दिलजीत दोसांझ का विजयी गीत “पंजाबी आ गए” जैसे जोशीले नारे सुनाई देते हैं। विनम्रता हमारी खासियत नहीं है।

हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार सिख आबादी का लगभग 58% और हिंदू लगभग 38% हैं, फिर भी ऐतिहासिक रूप से दोनों समुदायों ने एक साथ मतदान नहीं किया है। दलितों के मामले में भी यही स्थिति है, जो आबादी का 32% से ज्यादा हिस्सा हैं, जो राज्यों में सबसे अधिक अनुपात है। पंजाब ने हमेशा उन पार्टियों को पुरस्कृत किया है जो केवल धार्मिक या जातिगत लामबंदी पर निर्भर रहने के बजाय व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाती हैं। यहां तक ​​कि पंथिक अकाली दल ने भी अपने चरम पर कई हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था।

भाजपा ने बदला अपना स्वरूप

2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा के लिए इस सबक को और पुख्ता कर दिया। गुरदासपुर और आनंदपुर साहिब जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 50% हिंदू मतदाता होने के बावजूद, पार्टी एक भी सीट जीतने में असफल रही। हालांकि, उसने अपने वोट शेयर को लगभग दोगुना करके लगभग 19% तक पहुंचा दिया और अकाली दल को पीछे छोड़ दिया।

तब से भाजपा ने खुद को नए सिरे से गढ़ने का प्रयास किया है। अब यह मुख्य रूप से हिंदू एकजुटता पर केंद्रित नहीं है, बल्कि पंजाब की बहुआयामी पहचान के साथ सहजता से चलने वाली पार्टी के रूप में खुद को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। यह परिवर्तन नेतृत्व और प्रतीकों दोनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्योंकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी बीजेपी के राज्य अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं, अब केवल सिंह ढिल्लों भाजपा राज्य ईकाई के अध्यक्ष हैं, जो सिख समुदाय से आते हैं। भाजपा को एक अनुशासित “नए रूप में कांग्रेस” कहना एक आम चलन बन गया है। इसने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं को भी अपने साथ शामिल किया है।

पार्टी जानबूझकर पंजाबियत की भाषा को अपना रही है। नए कार्यालयों का उद्घाटन सुखमनी साहिब पाठ के साथ किया जाता है, जो पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित भजनों का पाठ है और “जो बोले सो निहाल” सिखों का पारंपरिक नारा जिसका अर्थ है “जो भी यह वाक्य बोलेगा उसे आशीर्वाद मिलेगा” यह अब भाजपा के कार्यक्रमों में नियमित रूप से गूंजता है। इतनी ही नहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता दमदमी टकसाल प्रमुख बाबा हरनाम सिंह धुम्मा जैसे धार्मिक नेताओं से संबंध बनाए रखते हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री की डेरा सचखंड बल्लन के प्रमुख संत निरंजन दास से इस वर्ष दूसरी मुलाकात हुई, जो संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण रविदासिया समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं।

अपनी हालिया न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस जैसी पहलों पर प्रकाश डाला, जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। स्वर्ण मंदिर के लिए एफसीआरए मंजूरी, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लाना और सिख अवशेषों का संरक्षण करना शामिल है। पार्टी ने राज्य के प्रभावशाली लोगों से तालमेल बिठाने के लिए पूर्व राजनयिक और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को भी तैनात किया है। अक्सर वे उनसे उनके बैठक कक्षों में मिलते हैं।

फिल्म सतलुज पर प्रतिक्रिया देते समय भी यह संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। जहां केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने फिल्म की आलोचना करते हुए इसे एकतरफा बताया, क्योंकि इसमें उग्रवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्याओं को नहीं दिखाया गया था। वहीं कई अन्य लोगों ने इसका बचाव किया।

इस रणनीति की सफलता संगठनात्मक कुशलता से कहीं अधिक सामूहिक स्मृति पर निर्भर करती है। किसान आंदोलन के घाव अभी भी मौजूद हैं। साथ ही दिल्ली दरबार के प्रति पंजाब का पुराना संदेह भी। चुनावी गणित को सुलझाया जा सकता है, लेकिन विश्वास को नहीं। और पंजाब में यही विश्वास तय करेगा कि भाजपा की नई रणनीति सफल होती है या विफल।

पहले मिलाया हाथ, फिर की लंबी बात…, चंडीगढ़ में मंच पर कांग्रेस सांसद से मिले पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ की रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मनीष तिवारी से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच मची खींचतान के बीच मनीष तिवारी से हाथ मिलाया और बातचीत की। पढ़ें पूरी खबर।