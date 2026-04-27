Assembly Elections: पिछला एक हफ्ता चुनावी लिहाज से बीजेपी के लिए काफी अहम रहा क्योंकि दो राज्यों में बीजेपी अपनी पैठ बनाने के कोशिश कर रही है। एक राज्य दक्षिण भारत का है, यानी तमिलनाडु, जबकि दूसरा पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। ये दोनों ही विपक्ष के वो अभेद्य किले रहे हैं, जिसमें बीजेपी अपनी कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई, जबकि पूरे देश में उसका दबदबा रहा है।

तमिलनाडु को बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में नामित किया है। यहां बीजेपी अपने सहयोगी AIADMK के साथ चुनावी मैदान में है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह एक करो या मरो की लड़ाई है जिसे इसकी अंतिम सीमा कहा जाता है और जहां दांव पर केवल चुनावी जीत से कहीं ज्यादा काफी कुछ है।

बीजेपी के लिए क्यों अहम?

बीजेपी के लिए इन दोनों राज्यों पर कब्जा करना एक बड़ी उपलब्धि होगी। ये दोनों राज्य भाजपा की “कोरोमंडल योजना” का हिस्सा थे, जिसे भारतीय राजनीति में एक प्रमुख ध्रुव के रूप में उभरने के बाद तैयार किया गया था। इस योजना में पूर्वी और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में विस्तार करने की दीर्घकालिक योजनाएँ बताई गई थी। जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में अधिक सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

पीएम मोदी के समर्थन से अमित शाह और बीजेपी, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए आक्रामक अभियान चलाया है जबकि ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अमित शाह पिछले दो हफ्तों से पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं, जहां सोमवार को चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल जैसे उनके भरोसेमंद सहयोगी भी मौजूद थे।

AAP में दल-बदल

कुछ बीजेपी नेताओं ने आप के 10 राज्यसभा सांसदों में से सात के दल-बदल को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के संकल्प से भी जोड़ा। राघव चड्ढा के नेतृत्व वाले समूह के BJP में शामिल होने से राज्यसभा में सत्तारूढ़ पार्टी की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है, जबकि NDA की संख्या 141 से बढ़कर 148 हो गई है, जो उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत के लिए 15 कम है।

बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मामला सिर्फ आंकड़ों से कहीं अधिक है। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी नेता कई महीनों से आम आदमी पार्टी के सांसदों के संपर्क में थे और उनका दल-बदल काफी समय से चल रहा था। हालांकि सूत्रों के अनुसार, इस तारीख को चुनने के पीछे एक खास वजह थी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस अप्रत्याशित घोषणा ने पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया।

उन्होंने बताया कि यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री बनर्जी द्वारा बंगाल में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी को केंद्र से सत्ता से बेदखल करने की घोषणा के एक दिन बाद हुआ। हावड़ा में एक जनसभा में उन्होंने कहा, “मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी… मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे भाजपा का खात्मा चाहिए।”

बीजेपी ने स्वीकार ली ममता की धमकी

बीजेपी के ही एक नेता ने कहा, “धमकी के एक दिन बाद दिल्ली में हुए घटनाक्रम से पता चलता है कि बीजेपी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। यह ममता बनर्जी के साथ-साथ अरविंद केजरीवाल और विपक्ष को भी एक संदेश था, जो लोकसभा में अपनी हालिया सफलता का जश्न मना रहा है।” एनडीए लोकसभा विस्तार और महिला आरक्षण कानून को लागू करने से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने में विफल रहा था।

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा टीम को विभाजित करने का उद्देश्य पंजाब में बीजेपी की योजनाओं को समर्थन देना भी है, जहां भाजपा एक स्वतंत्र वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरना चाहती है, और गुजरात में भी, जहां आम आदमी पार्टी भाजपा के वर्चस्व का विरोध करते हुए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन गई है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि चड्ढा और संदीप पाठक को अब पंजाब में पार्टी की रणनीति बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

SIR को बनाया टीएमसी ने मुद्दा

बंगाल में टीएमसी और बीजेपी दोनों ने दावा किया है कि पहले चरण में भारी मतदान उनके पक्ष में रहा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि टीएमसी ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को मुद्दा बनाया है, जबकि आलू किसानों का संकट एक बड़ा मुद्दा है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। भाजपा ने अपनी हर रैली में इस मुद्दे को उठाया।

बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “बंपर फसल के बाद कीमतों में भारी गिरावट आई है, जो राज्य सरकार की गलत नीतियों, जिनमें पड़ोसी राज्यों को निर्यात पर प्रतिबंध भी शामिल है, के कारण हुई है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी एसआईआर अभ्यास पर अपने दावों के पीछे इस मुद्दे को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन लोग आलू के संकट को लेकर ज्यादा चिंतित हैं।

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि मतदाता सूची में 11% की कमी करने वाले एसआईआर के परिणामस्वरूप मतदान में वृद्धि होना तय था। तमिलनाडु में, डीएमके प्रवक्ता सरवाना अन्नादुरई ने मतदान में वृद्धि (जो 84% थी) का कारण मतदाताओं की संख्या में कमी को बताया।

उन्होंने कहा, “प्रतिशत अधिक है क्योंकि हर कम हो गया है। यह बुनियादी गणित है। आपने एसआईआर लागू करके मतदाताओं की संख्या कम कर दी है। ऐसा होना स्वाभाविक है। यह कोई अभूतपूर्व बात नहीं है, न ही यह कोई असामान्य घटना है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं। जो भी आंकड़ों पर नज़र रखता है, खासकर चुनाव से जुड़े आंकड़ों पर, वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह एक सामान्य बात है।”

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