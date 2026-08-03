संसद में एंटी-पेपर लीक कानून पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का समाधान केवल बयानबाजी से नहीं बल्कि मजबूत संस्थागत व्यवस्था से होगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश का पहला व्यापक एंटी-पेपर लीक फ्रेमवर्क लेकर आई है जिसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बहाल करना है।
राघव चड्ढा ने कहा, ”जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं हो सकता, वैसे ही पेपर लीक की समस्या का समाधान मीडिया साउंडबाइट्स से नहीं होगा। इसका समाधान संस्थागत सुधारों से होगा और हमारी सरकार आज वही करने जा रही है।”
प्रधानमंत्री ने छात्रों की भावना को समझा
राज्यसभा सांसद ने कहा कि छात्रों की आवाज सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। जब छात्रों ने प्रधानमंत्री से अभिभावक की तरह उनकी बात सुनने की अपील की तो प्रधानमंत्री ने उस भावना को समझा और उसी दिशा में कदम उठाए।
भाजपा सांसद ने कहा कि अब पेपर लीक को महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध, दुष्कर्म और पॉक्सो (POCSO) जैसे मामलों की तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई योग्य श्रेणी में रखा जा रहा है ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की याददाश्त चुनिंदा हो सकती है लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का पेपर लीक राष्ट्रीय संकट है तो विपक्ष शासित राज्यों में होने वाले पेपर लीक को स्थानीय घटना क्यों बताया जाता है।
‘पेपर लीक को राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत’
राघव चड्ढा ने कहा कि NEET के छात्रों का दर्द जितना वास्तविक है उतना ही पंजाब के फार्मेसी परीक्षा और कर्नाटक के SSLC परीक्षा के छात्रों का भी है। इसलिए पेपर लीक को राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है।
उन्होंने छात्र आंदोलनों के राजनीतिक इस्तेमाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा, ”जब राजनीतिक नेता छात्रों को बैरिकेड्स के सामने भेज देते हैं और खुद कैमरे के सुरक्षित हिस्से में खड़े रहते हैं तो यह कैसी साझेदारी है जिसमें जोखिम छात्रों का और राजनीतिक फायदा नेताओं का होता है?”
भाजपा सांसद ने विपक्ष से छात्रों की भावनाओं का राजनीतिक लाभ न उठाने की अपील करते हुए कहा, ”यह लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं है बल्कि मेरिट बनाम माफिया और मेहनत बनाम सेटिंग की है।”
उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य व्यवस्था को ठीक करना है और इसी संकल्प के साथ उन्होंने तय किया था कि जब समाधान सामने आएगा, तभी वह इस मुद्दे पर संसद में बोलेंगे। उन्होंने इसे ‘ऐतिहासिक दिन’ बताते हुए कहा कि आज देश की परीक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
‘कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं होता’
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को NEET पेपर लीक मुद्दे पर अपनी चुप्पी को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि पहले जब वह विपक्ष में थे, तब उनकी जिम्मेदारी सरकार से सवाल पूछने की थी। लेकिन अब सत्ता पक्ष में होने के कारण उनकी भूमिका बदल गई है। अब उनका काम सवाल उठाना नहीं बल्कि समाधान देना है।