भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने युवाओं के प्रदर्शन पर सहानुभूति जताई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ मुरली मनोहर जोशी ने नीट के पेपर लीक होने के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों के लिए गुरुवार को सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को लेकर उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को निर्मम करार देते हुए कहा कि बल का ऐसा इस्तेमाल भारतीय समाज के बड़े हिस्से को विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से दूर कर देगा।

मुरली मनोहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “यह देखना अत्यन्त पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएँ और सरोकार वास्तविक हैं। इन्हें सहानुभूति और दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा जिससे बलपूर्वक निपटा जाये। मुझे य़ह देखकर अत्यन्त पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा।”

सरकार ने सीजेपी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया

वहीं, केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए ही मुद्दों का समाधान हो सकता है और आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। जितेंद्र सिंह ने पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि पिछले 24 घंटे में सरकार ने सीजेपी को बातचीत के लिए “कम से कम चार बार” आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, “मैं इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि वे बातचीत के लिए आगे आएं। हमारे दरवाजे खुले हैं।” उन्होंने कहा कि यह सरकार की ओर से की गई एक “विनम्र अपील” है।

केंद्रीय मंत्री सिंह ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जे. पी. नड्डा के नेतृत्व में होगी। उन्होंने कहा, “बैठक नड्डा जी के सरकारी आवास पर या उनके कार्यालय में हो सकती है। जगह का चुनाव आप (छात्र प्रतिनिधि) करें। मैं भी वहां मौजूद रहूंगा।” सिंह ने कहा कि बातचीत “नीट मुद्दे” और उससे जुड़े सभी मामलों पर हो सकती है। उन्होंने कहा, “हम आपकी सुविधा के अनुसार जितना समय लगे, उतना देने के लिए तैयार हैं। चाहे एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे या चार घंटे लेकिन कृपया बातचीत के लिए आगे आइए, क्योंकि चर्चा के बिना कोई समाधान नहीं निकल सकता और समाधान के बिना आगे का रास्ता तय नहीं किया जा सकता।”

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एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि जेपी नड्डा को एक काबिल और सॉफ्ट वार्ताकार माना जाता है। बीजेपी नेता ने कहा, “स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर घायल छात्रों से हॉस्पिटल में मिलना न सिर्फ यह दिखाने के लिए सही जवाब था कि सरकार स्थिति को गंभीरता से देख रही है बल्कि यह एक अच्छा नज़रिया भी था। छात्र राजनीति के जेपी नड्डा के लंबे अनुभव के साथ-साथ उनकी कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स को देखते हुए वह इस काम के लिए बिल्कुल सही हैं।” खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें