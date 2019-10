बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड सेलेब्स की भेंट की एक वीडियो को अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में बीजेपी ने पर्दे के पीछे की ढेर सारी अनदेखी फुटेज को साझा किया है। इस वीडियो को सबसे पहले फिल्म निर्माता आनंद एल राय ने अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर किया। वीडियो में बॉलीवुड सेलेब्स की एंट्री से लेकर पीएम मोदी के साथ बंद कमरे में हुई बैठक को दिखाया गया है।

दरअसल बीते हफ्ते पीएम ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का नाम ‘चेंज विदइन’ नामक एक थीम पर रखा गया। कार्यक्रम में पीएम की बॉलीवुड सेलेब्स के साथ कई फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। सभी के मन में यह सवाल था कि इस कार्यक्रम में क्या-क्या हुआ। लेकिन इस वीडियो में इन सबसे पर्दा उठ गया है।

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हॉल में मौजूद बॉलीवुड स्टार्स पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पीएम आते हैं वह एक-एक कर आगे वाली पंक्ति में बैठे स्टार्स का अभिवादन स्वीकार करते हैं। इसके बाद पीएम भाषण देते हैं। वह भाषण में बॉलीवुड सेलेब्स से आग्रह करते हैं कि सभी महात्मा गांधी से जुड़े विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करें। वहीं इस दौरान आमिर खान और शाहरुख खान ने भी अपने विचार रखे। आमिर कहते हैं ‘

‘गांधी जी के विचार महान और गहराई से भरे हैं… उनके विचारों और आइडिया को दुनिया के सामने, युवाओं के सामने रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके विचारों के माध्यम से हर रचनात्मक व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है।’ वहीं शाहरुख कहते हैं ‘हमें यहां पर बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। बॉलीवुड से जुड़े लोग कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचते और न ही एक ही छत के नीचे एकसाथ इकट्ठा हो पाते हैं। मेरा मानना है कि हमें पूरी तरह से गांधी जी के विचारों पर आगे बढ़ना चाहिए।’

