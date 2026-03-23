तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। सोमवार को बीजेपी नेता पीयूष गोयल और अन्नाद्रमुक प्रमुख पलानीस्वामी ने चेन्नई स्थित अन्नाद्रमुक मुख्यालय में चुनावी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस चुनावी समझौते के अनुसार, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी 27 सीटों, पीएमके को 18 सीटों और एएमएमके को 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगी।

इस दौरान पीएमके के अध्यक्ष अंबुमणि रामदॉस ने कहा कि तमिलनाडु में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है। हर दिन महिलाओं का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा, “हमें पूरा विश्वास है कि हम 234 में से 200 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आएंगे।”

अंबुमणि रामदॉस ने कहा कि अगर डीएमके ने तमिलनाडु ने पिछले सालों में इतना काम कर दिया है तो उन्हें गठबंधन में इतनी सारी पार्टियों को शामिल करने की क्या जरूरत है। उन्होंने भ्रष्टाचार, उगाही और कमीशनखोरी के अलावा कुछ नहीं किया। पीएमके चीफ ने यह भी दावा किया कि डीएमके डरी हुई है। लोग उन्हें पांच साल के लिए मौका दे चुके हैं और अब उन्हें उठाकर फेंकने की तैयारी कर रहे हैं।