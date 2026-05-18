केरलम के तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट्रल स्टेडियम में सोमवार को वी.डी सतीशन ने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ले ली है। सतीशन के साथ 20 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस का गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ था, वही मुस्लिम लीग, जिसका संबंध कभी बंटवारे से रहा है।

भाजपा नेता प्रतुल शाह देव ने कहा, “हम शुरू से यही मानते रहे हैं कि उन्होंने (कांग्रेस) शुरुआत में गलती कर दी थी। चुनाव से पहले उनका गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ था, वही मुस्लिम लीग, जिसका संबंध कभी विभाजन से रहा है।”

वोट बैंक के लिए मिलाया हाथ- भाजपा

आगे उन्होंने कहा, “हां, यह सच है कि मूल मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक, मुस्लिम लीग से ही जुड़े हुए थे और जिन्ना के बेहद करीबी थे। उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ हाथ इसलिए मिलाया कि उन्हें वोट बैंक की राजनीति और मुस्लिम वोटों को एकजुट करना था।”

VIDEO | On VD Satheesan taking oath as Kerala CM, BJP leader Pratul Shah Deo said,



"We have believed from the very beginning that they made a mistake at the outset itself. Their pre-poll alliance was with the Indian Union Muslim League, the same Muslim League that was once… pic.twitter.com/FKM2mkWrjC — Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2026

आगे प्रतुल शाह ने कहा, “उन्होंने (कांग्रेस) केरल की जनता को 10 दिनों से भी अधिक समय तक इस असमंजस में डाल रखा कि क्या केसी वेणुगोपाल नेता (मुख्यमंत्री) बनेंगे या फिर विधायकों की पसंद ही मानी जाएगी। हालांकि केसी वेणुगोपाल को थोपने की कोशिश की गई थी, पर विधायकों ने नहीं माना और अंतत: विधायकों की चली। 10 वर्षों से नेता प्रतिपक्ष रहे वी.डी. सतीशन के नाम पर मुहर लगी। हालांकि वह लेफ्ट सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे थे। अब वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं।”

भाजपा का उपहास न उड़ाएं- प्रतुल शाह

आगे भाजपा नेता ने कहा,”बस यही है कि राजनीति न करें ये। जो भाजपा का उपहास उड़ा रहे कि तीन ही सीट पर हम आए तो उन्हें याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में 2016 में भी हम तीन ही सीट पर थे, लेकिन 10 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं।”

पूरे मंत्रिमंडल के साथ ली शपथ

केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने वी.डी.सतीशन और 20 विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में छह दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी मुख्यमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली है। नई यूडीएफ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल हुए।

इसके अलावा, शपथ ग्रहण के दौरान विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और IUML के प्रमुख नेता सैयद सादिकली शिहाब थंगल भी मौजूद रहे।

यूडीएफ गठबंधन के सहयोगी दल IUML को इस सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पार्टी के पांच विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है।

राधाकृष्णन होंगे विधानसभा अध्यक्ष

वी.डी सतीशन ने शपथ से पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी थी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थिरुवनचूर राधाकृष्णन विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे, जबकि शनिमोल उस्मान उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होंगे। वहीं, विधायक अपू जॉन जोसेफ को सरकार का मुख्य सचेतक चुना गया है।

यह भी पढ़ें: केरल में अब सतीशन सरकार, दस साल बाद सत्ता में लौटी यूडीएफ

केरल में अब वीडी सतीशन युग का आगाज हो गया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोमवार सुबह वीडी सतीशन को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। वीडी सतीशन की सरकार में कुल 20 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें