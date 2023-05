नए संसद भवन से तमिलनाडु में सियासी एंट्री चाहती है BJP, हिंदुत्व नहीं ‘संस्कृति’ वाला इमोशनल कार्ड बनेगा गेमचेंजर

तमिलनाडु की सियासत में बीजेपी की दाल पिछले कई दशकों से नहीं गली है। उसी दाल को गलाने के लिए अब हिंदुत्व से ज्यादा संस्कृति पर जोर दिया जा रहा है।

तमिलनाडु में बीजेपी नई रणनीति

देश को लोकतंत्र का मंदिर एक नए स्वरूप में मिल गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब कहने को संसद भवन राजधानी दिल्ली में स्थित है, लेकिन इसका असर यहां से 2500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु तक पड़ने वाला है। कहने को दक्षिण के इस राज्य से नए संसद भवन के लिए सिर्फ एक सेंगोल लाया गया है, लेकिन राजनीतिक चश्मे से समझें तो ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए अवसर का एक नया द्वार है, वो द्वार जो पिछले कई दशकों से बंद पड़ा है, जहां अभी तक तमाम सियासी हथकंडों के बावजूद भी दाल नहीं गल पाई है। अब तमिलनाडु बीजेपी के लिए सियासी रूप से काफी अहम है। पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं, जिनका सीधा कनेक्शन तमिलनाडु से रहा है। शनिवार को ही जब पीएम सेंगोल लेने के लिए राज्य गए थे, उन्होंने जो बयान दिए, वो बताने के लिए काफी रहे कि बीजेपी सियासी फिजा को अपने पक्ष में करना चाहती है। पीएम मोदी ने अधीनम संतों के सामने कहा कि अभी तक सेंगोल को उचित सम्मान नहीं दिया गया था। इसे वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल किया गया, प्रदर्शनी में रख दिया था। जबकि असल में गुलामी के हर प्रतीक से इस सेंगोल ने ही मुक्ति दिलवाई थी। हम अब इस सेंगोल को आनंद भवन से निकालकर लाए हैं। संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात पर दुख भी जाहिर किया कि आजादी में तमिल लोगों के महत्व को नहीं समझा गया। अब पीएम के इस बयान को दो तरह से देखा जा सकता है। पहला नजरिया तो ये कि जिस सेंगोल को देश के लोग भूल गए थे, या कह सकते हैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं करते थे, पीएम मोदी ने अपने एक बयान के जरिए उसकी अहमियत को बताया और उसका तमिलनाडु से कनेक्शन भी जोड़ दिया। यानी कि नए संसद भवन में दक्षिण के इस राज्य की अहम भागीदारी दिखाई गई है। इसी तरह जब पीएम ने ये कहा कि आजादी में तमिल लोगों का अहम योगदान रहा, यहां भी भावनात्मक रिश्ता बनाने का प्रयास हुआ। समझने वाली बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछले कुछ महीनों में कई बार तमिलनाडु की संस्कृति का जिक्र कर चुके हैं। मन की बात का कार्यक्रम रहे या फिर सरकार का कोई दूसरा प्रोग्राम, पीएम तमिल संस्कृति का जिक्र जरूर कर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब पिछले साल पीएम मोदी ने वाराणसी में ‘काशी तमिल संगमम’ का उद्घाटन किया। उसका उदेश्य था काशी और तमिलनाडु के प्राचीन संबंधों को समझना और युवा पीढ़ी को दोनों की संस्कृति के बारे में बताना। बड़ी बात ये है कि दसवीं शताब्दी से ही वाराणसी और तमिलनाडु का गहना नाता रहा है। तमिलनाडु में तो कई काशी विश्वनाथ और विशालाक्षी के मंदिर भी हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि अगर एक तरफ काशी देश की सांस्कृति राजधानी है तो दूसरी तरफ देश की प्राचीनता और गौरव का केंद्र तमिलनाडु रहा है। ये संबंध गंगा-यमुना के संगम जितना पवित्र है। उस कार्यक्रम में पीएम ने तमिल भाषा को ‘महान विरासत’ भी कहा था। अब एक तरफ बीजेपी हिंदी भाषा को हर जगह तवज्जो देती है, तमिलनाडु में दही जैसे विवाद को भी हवा दे चुकी है, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी को ‘न्यूट्रल’की तरह दिखाया जा रहा है। उनकी तरफ से कई मंचों से तमिल भाषा के इतिहास और इसकी खूबसूरती का जिक्र किया जा चुका है। यानी कि पीएम लगातार तमिलनाडु को संदेश दे रहे हैं कि वे उनकी भाषा को भी पसंद करते हैं और उनकी संस्कृति का भी पूरा सम्मान रखते हैं। ये बात मायने इसलिए रखती है क्योंकि विपक्षी दल बीजेपी को ‘हिंदी पट्टी’ पार्टी कहकर सीमित दायरे में रखने का काम करते हैं, इसी वजह से कर्नाटक छोड़कर दक्षिण के दूसरे राज्यों में बीजेपी मजबूत पैठ नहीं जमा पाई है। लेकिन अब नए संसद भवन के सेंगोल के जरिए, ‘काशी तमिल संगमम’ कार्यक्रम के जरिए, तमिल के बड़े कवियों को याद कर बीजेपी तमिलनाडु में अपनी छवि की रीब्रान्डिंग करना चाहती है। ये रीब्रान्डिंग इसलिए क्योंकि पार्टी कई कारणों की वजह से तमिलनाडु में अपनी सियासत नहीं चमका पाई है। इसका एक कारण ये है कि पार्टी के पास कोई भी बड़ा स्थानीय नेता नहीं है। जब दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां उंगलियों पर एक नहीं कई नेताओं को आगे कर सकती हैं, बीजेपी के पास पीएम मोदी के अलावा कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता। इसी तरह तमिलनाडु ने जिस तरह से खद को द्राविडियन विचारधारा से जोड़कर रखा है, उस वजह से बीजेपी के हिंदुत्व वाला नेरेटिव हमेशा कमजोर पड़ा है।

