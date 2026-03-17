बंगाल में इस बार भी हाई वोल्टेज विधानसभा चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं भाजपा ने अपने कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी को दो विधानसभा सीटों से मैदान में उतारा है। सुवेंदु अधिकारी 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हाई वोल्टेज मुकाबले में हरा चुके हैं। इस बार फिर से सुवेंदु, ममता बनर्जी को भवानीपुर में सीधी चुनौती दे रहे हैं।

नंदीग्राम से सुवेंदु ने ममता को दी थी मात

2021 के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से उम्मीदवार थे। वहीं ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही थीं। जब नतीजे आए थे, तब सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ 1956 वोटों से जीत हासिल की थी। सुवेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले थे जबकि ममता बनर्जी को 1,08,008 वोट मिले थे। वहीं सीपीएम की उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी को 6267 वोट मिले थे। सुवेंदु अधिकारी 2016 में भी नंदीग्राम से ही विधायक चुने गए थे। हालांकि तब वह टीएमसी उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे।

2021 नंदीग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम

पार्टी उम्मीदवार वोट बीजेपी सुवेंदु अधिकारी 1,10,764 (जीत) टीएमसी ममता बनर्जी 1,08,008 सीपीएम मीनाक्षी मुखर्जी 6267

भवानीपुर से ममता ने हासिल की थी बड़ी जीत

ममता ने 2021 में नंदीग्राम से हार के बाद भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा था और बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार फिर से ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर से ही मैदान में हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भवानीपुर में 85,263 वोट मिले थे। वहीं भाजपा की उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल को 26,428 वोट मिले थे। जबकि सीपीएम के श्रीजीव विश्वास को 4226 वोट मिले थे। इस प्रकार ममता बनर्जी ने 58,835 वोट से जीत दर्ज की थी।

2021 भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम

पार्टी उम्मीदवार वोट टीएमसी ममता बनर्जी 85,263 (जीत) बीजेपी प्रियंका टिबरेवाल 26,428 सीपीएम श्रीजीव विश्वास 4226

भवानीपुर कोलकाता जिले में ही आता है और यह ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। भवानीपुर से ममता बनर्जी 2011 और 2016 में भी जीत हासिल कर चुकी हैं। वही 2021 के उपचुनाव में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी भवानीपुर से मैदान में हैं। हालांकि भाजपा ने सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से टिकट देकर एक बार फिर से हाई वोल्टेज मुकाबले की नींव तैयार कर दी है। सुवेंदु अधिकारी का दावा है कि वह ममता बनर्जी को भवानीपुर से भी मात देंगे। वहीं ममता बनर्जी भी कह चुकी है कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं।

ममता बनर्जी ने बंगाल में 294 में से 291 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जबकि तीन सीट अपनी सहयोगी दल BGPM के लिए छोड़ी है। वहीं बीजेपी ने भी 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।

(यह भी पढ़ें- अधिकारियों के फेरबदल को लेकर चुनाव आयोग पर भड़की ममता बनर्जी)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के शीर्ष अधिकारियों को हटाए जाने का विरोध किया है। इसी को लेकर सीएम ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। यहां क्लिक कर पढ़ें खबर