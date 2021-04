भारत में लोकतंत्र ख़स्ता हाल में, सुधारने के लिए हमने कुछ ख़ास किया भी नहीं- बीजेपी सांसद का तंज

भारतीय जनता पार्टी(BJP) से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। कोरोनावायरस के हालात और वैक्सीन पर सरकार को घेर चुके स्वामी ने शुक्रवार को लोकतंत्र की खस्ता हालत को लेकर एक ट्वीट किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र ख़स्ता हाल में, सुधारने के लिए हमने कुछ ख़ास किया भी नहीं है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा है कि मोदी सरकार ने हमारे देश की सीमा, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के साथ सौदा किया है। तस्वीर में सबसे ऊपर लिखा है “लोकतंत्र के चार स्तंभ – ऐसा मीडिया जो बिना डरे सरकार से सवाल कर सके। ऐसी नयायपालिका जो संविधान को बचा कर रखे। विधायिका (सांसद और विधायक)मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हो। लोगों के एजेंडा पर काम कर उसको सरकार द्वारा लागू करना।”

Fact and Reality check: But much of this is inherited from 10 years usurped rule of TDK. But we have done little to rectify it pic.twitter.com/1DCRB4vHbg

— Subramanian Swamy (@Swamy39) April 10, 2021