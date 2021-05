तमिलनाडु आज संकट में, राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय मोदी सरकार मदुरै से सटे तीन जिलों में तैनात करे केंद्रीय बल- बोले BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी

मोदी सरकार के कटु आलोचक और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को एक नसीहत दी है। स्वामी ने कहा कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय मोदी सरकार मदुरै से सटे तीन जिलों में केंद्रीय बल को तैनात करे।

राज्यसभा सांसद ने रविवार को ट्वीट कर लिखा “तमिलनाडु में आज 2019 से पहले के कश्मीर की तरह राष्ट्र विरोधी बढ़ रहे हैं। इसपर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को रॉ/आईबी डोजियर दिया जाना चाहिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन के बजाय केंद्र को मदुरै के तीन निकटवर्ती जिलों में सीआरपीएफ और बीएसएफ के केंद्रीय बलों को तैनात करना चाहिए।” स्वामी के इस ट्वीट पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।

प्रदीप कांठन नाम के एक यूजर ने लिखा “अगर भाजपा सरकार में रही तो देश के कई राज्यों में ऐसे ही हालाट पैदा हो जाएंगे। यूनियनासिम- फेडरलिस्म की सोच अच्छी नहीं है।” इसपर स्वामी ने लिखा “भारत एक संघीय राज्य नहीं है। यह सहायक संघीय सिद्धांतों के साथ एकात्मक राज्य है।”

Tamil Nadu is today under threat of a pre-2019 Kashmir type anti national uprising. TN CM must be given a RAW/IB Dossier on it. Rather than President’s Rule in the State, the Centre should post Central forces of CRPF and BSF in three adjacent districts of Madurai.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 30, 2021