मैंने G7 में पीएम के भाषण पर सवाल क्या पूछा सारे अंध और गंधभक्त डर गए- बीजेपी सांसद ने किया ट्वीट

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कटु आलोचक हैं। रविवार को स्वामी ने पीएम द्वारा जी-7 शिखर सम्मेलन में दिये गए भाषण को लेकर एक सवाल पूछा। जिसके बाद उन्हे सोशल मीडिया में मोदी समर्थक ट्रोल करने लगे।

मोदी समर्थकों द्वारा ट्रोल किए जाने पर स्वामी ने लिखा कि उन्होंने तो सिर्फ सवाल किया था लेकिन ये सारे अंध और गंधभक्त डर गए। भाजपा सांसद ने लिखा “मैंने ट्विटर पर एक साधारण सा सवाल किया था कि ‘क्या मोदी ने जी 7 में अपना भाषण दिया और क्या किसी के पास एक प्रति है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा। मुझे लगता है कि भारत के अलावा, अन्य आमंत्रित लोग ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया थे जिन्होंने भी बात की थी।’ इससे अंधभक्त और गांधीभक्त इतने भयभीत क्यों हैं।”

Andhbhakts and Gandhbhakts are so frightened by a simple question from me on Twitter that: Did Modi deliver his speech at G7 &whether anyone has a copy which I would like read. I find besides India, other invited were Australia, South Africa and South Korea who also spoke. Spin?

