पंजाब में सोमवार दो नवंबर का घटनाक्रम संख्या में छोटा, लेकिन निहितार्थ में बड़ा है। आम आदमी पार्टी (आप) की पहली उम्मीदवार सूची के तुरंत बाद उसके तीन नेताओं का भाजपा में शामिल होना महज दल-बदल नहीं, बल्कि यह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की उस रणनीति का संकेत है, जिसमें वह अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन की प्रतीक्षा करने के बजाय अपनी स्वतंत्र ताकत बढ़ाना चाहती है।

पंजाब की यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा के रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है। सोमवार को भाजपा में शामिल होने वालों में हरमीत सिंह पठानमाजरा, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और कुंवर विजय प्रताप सिंह शामिल हैं।

पठानमाजरा सनौर और जौड़ामाजरा समाना से विधायक रहे हैं। पूर्व आइपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भाजपा में शामिल होने से पहले अमृतसर उत्तर की विधानसभा सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा की। यह घटनाक्रम आप की 40 उम्मीदवारों की पहली सूची के तुरंत बाद हुआ। इससे टिकट वितरण से उपजे असंतोष की चर्चा तेज हुई है।

2022 में 117 में से 92 सीटें जीतकर सत्ता में आई आप के सामने दोहरी परीक्षा है। उसे सरकार के कामकाज का हिसाब देने के साथ विधायकों और कार्यकर्ताओं को साथ रखना है। तीन नेताओं का जाना बहुमत के लिए खतरा नहीं, लेकिन चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों को भरोसे में न रख पाने की धारणा चुनौती बन सकती है। भारी जनादेश के बाद संगठन में असंतोष विपक्ष को साझा मुद्दा बनाने का अवसर देगा। भाजपा के लिए इन नेताओं का महत्त्व संभावित उम्मीदवारों की संख्या से आगे है।

पंजाब में उसका पारंपरिक जनाधार सीमित रहा है और किसान आंदोलन के बाद ग्रामीण इलाकों में भरोसा बहाल करना कठिन है। दूसरे दलों से आए चेहरों के जरिए वह स्थानीय पहचान, राजनीतिक संपर्क और चुनावी पहुंच चाहती है। लेकिन नेताओं का दल बदलना मतदाताओं का स्थानांतरण नहीं है। असली परीक्षा व्यक्तिगत प्रभाव को बूथ स्तर के संगठन और स्थायी जनसमर्थन में बदलने की होगी। यही घटनाक्रम का राष्ट्रीय और गठबंधन संबंधी अर्थ है।

किसान आंदोलन के बाद भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच भरोसे की कमी ने पुराने गठबंधन की वापसी कठिन बनाई है। यदि भाजपा पंजाब में स्वतंत्र आधार मजबूत करती है, तो बातचीत में अधिक सीटों और बड़ी राजनीतिक भूमिका की मांग कर सकती है। दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करना अकाली दल का विकल्प नहीं, बल्कि उसके साथ बातचीत की शर्तें बदलने की तैयारी भी हो सकती है।

अकाली दल के सामने अपनी ग्रामीण और सिख राजनीतिक पहचान मजबूत करने के साथ यह तय करने की चुनौती है कि भाजपा के विस्तार के बीच गठबंधन कितना लाभकारी होगा। कांग्रेस के लिए आप के भीतर असंतोष सत्ता विरोधी मतों को समेटने का अवसर बन सकता है, लेकिन भाजपा का दखल विपक्ष में नई प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा। भाजपा चुनाव से पहले अपनी हैसियत बढ़ाने, अकाली दल के साथ सौदेबाजी की जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। तीन नेताओं का भाजपा में जाना संख्या में छोटा, लेकिन रणनीतिक संकेतों में बड़ा है।