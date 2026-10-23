कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश जाने को लेकर हो रही सियासत के बीच BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने राहुल गांधी की एजुकेशन से लेकर राजनीति में आने तक की पूरी यात्रा के दौरान उनकी विफलताओं को मीडिया के सामने रखा और कहा कि राहुल गांधी के जहां-जहां चरण पड़े हैं, वहां-वहां बंटाधार हुआ है।

सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि न सिर्फ कॉर्पोरेशन में गड़बड़ी है बल्कि उनके प्रोडक्ट में भी कमी है, वो हर जगह फेल ही होते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी को लॉन्च करने की अभी तक की सारी कोशिशें कांग्रेस पार्टी को खतरे में डाल चुकी हैं।

‘विदेश में संदिग्ध लोगों से मिलते हैं राहुल’

इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर विदेश जाकर कथित तौर पर ‘देशविरोधी ताकतों’ से मिलकर भारत में साजिश प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वे अनजान जगहों पर जाते हैं और संदिग्ध लोगों से मिलते हैं। भारत लौटने पर वे भारत विरोधी प्रोपेगैंडा में शामिल हो जाते हैं।”

राहुल गांधी की लीडरशिप पर खड़े किए सवाल

बीजेपी प्रवक्ता ने इस दौरान राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए उनकी विफलताओं को बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी की लीडरशिप ने उनकी पॉलिटिकल अप्रोच को खराब कर दिया है और इसका नुकसान पार्टी उठा रही है। सुधांशु कहा कि राहुल गांधी LOP के पद की गरिमा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बार-बार अपना मुख्य चेहरा बनाने की कोशिश की, जबकि उन्होंने इसे चुनावी हार में बदल दिया।

इस दौरान त्रिवेदी ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों से समर्थन मिलने के बारे में उलटे-सीधे दावे किए थे। उन्होंने ऐसे दावों के आधार पर सवाल उठाया और कांग्रेस लीडरशिप पर उन्हें बड़े राजनीतिक समर्थन के सबूत के तौर पर देखने का आरोप लगाया।

‘राहुल गांधी के बारे में ओबामा ने भी बताया था’

इस दौरान BJP प्रवक्ता ने पूर्व US प्रेसिडेंट बराक ओबामा की किताब ‘ए प्रॉमिस्ड लैंड’ का भी जिक्र किया, जिसमें ओबामा के 2010 के भारत दौरे के दौरान उनकी मुलाकात के बाद राहुल गांधी के बारे में बताया गया है। त्रिवेदी ने कहा कि यह हिस्सा गांधी की राजनीतिक तैयारी को खराब तरीके से दिखाता है और उन्होंने कांग्रेस को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों पर जवाब देने की चुनौती दी।

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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव वास्तव में मुस्लिम समुदाय के हितों की चिंता करते हैं तो उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की ओर से मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। राजभर ने समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) चुनाव में संभावित हार को देखते हुए प्रशासनिक दबाव का आरोप लगाने का बहाना बनाने की बात भी कही। यहां पढ़ें पूरी खबर…