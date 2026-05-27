सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर ) प्रक्रिया को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रक्रिया संविधान और कानून के अनुरूप है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने SIR की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है।

विपक्ष की संवैधानिक हार हुई- बीजेपी

सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता-अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद, अब यह विपक्ष और कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी पराजय हुई है। लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को अपनी राजनीतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने और लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल सिद्ध हुए।”

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि SIR प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन, जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज सामने आ गया है।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, “बिहार और बंगाल में करारी और भारी हार के बाद, देश में अराजकता फैलाने की उनकी नापाक साजिश नाकाम होने पर यह एक नैतिक हार थी। अब, सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर पर उनकी याचिका पूरी तरह खारिज कर दी गई है। अब इसे संवैधानिक हार कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद, विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की पूर्ण हार को पीसीएम यानी राजनीतिक संविधान और नैतिक हार के रूप में संक्षेप में बताया जा सकता है।”

‘कांग्रेस पार्टी का चीन के साथ समझौता’

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि एसआईआर के खिलाफ आरोप निराधार साबित हुए बल्कि मुद्दा इससे कहीं अधिक गंभीर है। उन्होंने कहा कि आज विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस पार्टी का चीन के साथ समझौता है, उनका परिवार इटली में है। उनकी विचारधारा का केंद्र इंग्लैंड और यूरोप में है, और प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थान हैं और वोटों का प्रवाह बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने कानून के हिसाब से SIR किया और प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। EC ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। पढ़ें पूरी खबर