कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार (24 सितंबर) को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी (उत्तर प्रदेश) पहुंचे। उन्होंने यहां पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा-अर्चना की। पर उनकी यह शिव आराधना भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को कतई रास नहीं आई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा इसी को लेकर उन पर बुरी तरह बिदक गए। पत्रकारों से वह बोले, “ये वही राहुल हैं, जिन्होंने हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक बताया था।”

पात्रा ने आगे कहा, “यह वही राहुल हैं, जिन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा था। आज अचानक वह शिव भक्त बन रहे हैं। मगर देश की जनता की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता है। लोगों को उनका फैंसी ड्रेस हिंदुज्म भी साफ दिख रहा है।”

सुनें, और क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता-

#WATCH "It's the same Rahul Gandhi who said that there's a greater danger from Hindus than LeT. It's the same R Gandhi during whose tenure Manmohan Singh said that first right over resources of India belongs to Muslims¬ to Hindus," S Patra on RG praying to Lord Shiva in Amethi pic.twitter.com/oRsKzXCoto

— ANI (@ANI) September 24, 2018