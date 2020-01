देशभर में नागरिकता संशोधित कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। शरजिल इमाम के वीडियो को लेकर सियासत गरम हो गई है।बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस वीडियो को लेकर शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर निशाना साघते हुए कहा कि यह शाहीन बाग नहीं ‘तौहीन बाग’ है। यहां भारत के टुकडे़-टुकड़े करनी की कोशिश की जा रही है।

इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शरजिल इमाम नाम के एक शख्स का विवादित बयान है। हालांकि इस वीडियो की इस वीडियो में वह पूर्वोत्तर और असम को भारत के नक्शे से मिटाने की बात कर रहा है। इस वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया पर भी हमला किया।

दोस्तों शाहीन बाग़ की असलियत देखें:

१)असम को इंडिया से काट कर अलग करना हमारी ज़िम्मेदारी

२)”Chicken Neck” मुसलमानो का है

३)इतना मवाद डालो पटरी पे की इंडिया की फ़ौज Assam जा ना सके

४)सारे ग़ैर मुसलमानो को मुसलमानों के शर्त पर ही आना होगा

If this is not ANTI NATIONAL then what is? pic.twitter.com/kgxl3GLwx1

— Sambit Patra (@sambitswaraj) January 25, 2020