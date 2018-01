राहुल गांधी ‘सीट विवाद’ पर बोली BJP- VVIP एरिया में बैठने लायक नहीं कांग्रेस अध्यक्ष, हमने दी इज्जत

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को छठी पंक्ति में बैठाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर घमंडी होने के आरोप लगाते हुआ राहुल गांधी का अपमान करने की बात कही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी को छठी पंक्ति में जगह देकर उनका अपमान नहीं, सम्मान किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने इस विवाद पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नियमों के मुताबिक वीवीआईपी एरिया में बैठने योग्य नहीं है और हमने उन्हें छठी पंक्ति में जगह देकर सम्मान दिया है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है। उन्हें लगता है कि एक परिवार या एक वंश देश से बढ़कर हैं और देश उन्हीं के नाम पर चलेगा।

Rahul Gandhi was given the seat during Republic Day parade as per the protocol, rules & traditions. The controversy created by Congress party is unwarranted & an example of cheap politics. It shows that Congress party still believes in aristocracy and not in democracy : @GVLNRAO pic.twitter.com/eSWgJcJbrL

— BJP (@BJP4India) January 27, 2018