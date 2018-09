दिनों-दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही रिकॉर्डतोड़ बढ़ोत्तरी पर भाजपा ने अपना पक्ष रखा है। भाजपा के प्रवक्ता नलिन कोहली ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में ये कहा है कि जब भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ती हैं राज्यों को फायदा पहुंचता है। कोहली ने यह भी कहा कि ये पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने की बहस का सही समय है।

समाचार एजेंसी एएनआई से कोहली ने कहा,”वित्त आयोग के अनुसार, 42 फीसदी उत्पाद शुल्क केंद्र के पास आता है। ये वापस राज्यों को भी जाता है और शेष नागरिकों के इस्तेमाल में खर्च किया जाता हैै। अगर राज्य इस बारे में विचार करें तो ये पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा करने के लिए अच्छा समय है।”

What excise comes to the Centre i.e 42% as per finance commission, also goes back to states and the rest is used for citizens. If states think about it, this is a good time to bring a discussion about the inclusion of petroleum products in GST: Nalin Kohli, BJP

