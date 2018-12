भाजपा के लिए बतौर मीडिया पैनलिस्ट जनवरी 2014 से काम कर रहे डॉ. एजाज इल्मी ने भाजपा छोड़ने का ऐलान किया है। डॉ. एजाज ने सोमवार (10 दिसंबर, 2018) को दोपहर 2 बजे अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पार्टी छोड़ने की घोषणा की। बता दें कि एजाज इल्मी पत्रकार से राजनेता बनीं शाजिया इल्मी के भाई हैं। एजाज इल्मी, अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन में बतौर प्रवक्ता काम कर चुके हैं। एजाज मई, 2014 तक आम आदमी पार्टी के भी सदस्य रहे हैं। शाजिया ने जनवरी, 2015 में भाजपा में शामिल होने की घोषणा की थी।

वहीं डॉ. इल्मी के पार्टी छोड़ने के ट्वीट को कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने भी रीट्वीट ​किया है। संजय झा ने लिखा,”भाजपा ने एक स्पष्टवादी और बेहतरीन प्रवक्ता खो दिया है। वह निश्चित रूप से एक सभ्य और भले व्यक्ति हैं। एजाज इल्मी ने भाजपा को अलविदा कह दिया है।”

The #BJP loses a fine Spokesperson , articulate and moderate always, and a gentleman to boot. Aijaz Ilmi quits BJP. https://t.co/8iAB0AV2OT

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) December 10, 2018