समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया अक्सर टीवी पर होने वाली गरमा गरम बहसों में देखे जाते हैं। उन्हें टीवी पर बेहद गंभीर छवि का इंसान समझा जाता है। लेकिन सोमवार (28 मई) की रात उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक बदल डाली। इस प्रोफाइल पिक के बदलते ही उनके प्रशंसकों ने उनकी नई पिक पर मजेदार कॉमेन्टस करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने उन्हें कुश्ती में करियर बनाने की सलाह दी तो कई ने उन्हें बॉलीवुड में किस्मत आजमाने की सलाह दे डाली।

उत्तर प्रदेश के पूर्व सहायक एडवोकेट जनरल रह चुके गौरव भाटिया ने ट्विटर पर जो पिक डाली थी, वह किसी मॉडल जैसी लग रही थी। दरअसल ये तस्वीर गौरव भाटिया के कॉलेज के दिनों की लग रही है। गौरव भाटिया उन दिनों काफी फिटनेस ​फ्रीक हुआ करते ​थे। वह अपना अच्छा खासा वक्त फिजिकल एक्टिविटीज को दिया करते थे। गौरव भाटिया की इस तस्वीर को उनके फैंस ने फिटनेस चैलेंज की उस सीरीज से जोड़ा है, जिसमें भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी फिटनेस साबित करने की चुनौती दी थी। गौरव भाटिया ने भी ट्रेडमिल पर 20 किमी/प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए अपना वीडियो पोस्ट किया था।

दरअसल, इस फिटनेस चैलेंज की शुरुआत पूर्व ओलंपिक पदक विजेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड ने की थी। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली के अलावा बॉलीवुड ऐक्टर ऋतिक रोशन और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को भी टैग किया था। विराट ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपना वीडियो पोस्ट किया। विराट ने अपनी फिटनेस साबित करने के लिए पीएम मोदी, अपनी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और पूर्व क्रिकेट कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को चैलेंज किया था। पीएम मोदी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया था।

u want to see him also in white Kurta dhoti/pajama ? see his work don’t evaluate on looks , wardrobe etc. Like sirh ji @ArvindKejriwal wearing chappal, xxl shirt, portraying a common man, but sitting in off complaining 24x7x365

— Neeraj Kalia (@Neerajkalia) May 29, 2018