भारतीय जनता पार्टी ने मई में खत्म हुए विधानसभा चुनावों के पिछले दौर में 529 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए। चुनाव आयोग को दी गई गई पार्टी की खर्च रिपोर्ट के मुताबिक, इस रकम का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले पश्चिम बंगाल में खर्च किया।

असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय ने कुल 529.38 करोड़ रुपये खर्च किए। इनमें से 286 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल में खर्च हुए।

चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी के पास 7689.06 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस और नकद राशि थी। चुनाव के दौरान पार्टी को करीब 1494 करोड़ रुपये मिले थे।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 217.16 करोड़ रुपये पार्टी के सामान्य चुनाव प्रचार पर खर्च किए। वहीं उम्मीदवारों से जुड़े खर्च पर 69.83 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसमें उम्मीदवारों को दी गई 58.80 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है।

अन्य राज्यों में बीजेपी ने असम में 96.26 करोड़ रुपये, केरल में 82.67 करोड़ रुपये, तमिलनाडु में 51.56 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 11.89 करोड़ रुपये खर्च किए।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा तय होती है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्च पर ऐसी कोई तय सीमा नहीं है। हर चुनाव के बाद पार्टियों को चुनाव आयोग के सामने अपने खर्च का विस्तृत ब्यौरा देना होता है। इसमें यात्रा, रैलियों, विज्ञापनों और चुनाव प्रचार से जुड़ी दूसरी चीजों पर हुआ खर्च शामिल होता है।

आपको बता दें कि 4 मई 2026 को आए बंगाल नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिली थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी की 207 सीटों के साथ प्रचंड जीत हुई। दूसरी ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को महज 80 सीटें मिलीं। कांग्रेस को दो, आम जनता उन्नयन पार्टी को 2, सीपीआई-एम को एक और एआईएसएफ को एक सीट मिली।

पश्चिम बंगाल चुनाव: इन 5 सीटों पर TMC ने BJP को दी कड़ी टक्कर

कई सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के जीत की मार्जिंन इतनी बड़ी रही कि विजयी होने की खुशी और भव्य हो गई। जबकि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इन सीटों पर जीत का मार्जिन 1000 वोटों से भी कम का रहा। एक सीट तो ऐसी रही जिसपर जीत हार का फैसला केवल 316 वोटों के अंतर से हुआ। आइये देखें वो सीटें कौन सी हैं। पढ़ें पूरी खबर…