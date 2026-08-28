इस महीने की शुरुआत में करनाल में लगे नारों ने हरियाणा की राजनीति में हो रहे बदलावों को दिखाया है। 5 अगस्त को करनाल में 25 साल के बीरू बाल्मीकि की आखिरी प्रार्थना सभा में- “जय भीम, जय बाल्मीकि, जय श्री राम” के नारे लगे थे।

बीरू बाल्मीकि की हत्या के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने दो हमलावरों का एनकाउंटर कर दिया था। इनमें से एक हमलावर ऊंची जाति से आने वाले रोड़ समुदाय का था। पुलिस ने यह कार्रवाई इतनी तेजी से की कि दलित नेताओं को भी भरोसा ही नहीं हुआ।

दलित समाज की नेता और वकील सोनिया तंवर ने कहा कि लोगों के लिए बाल्मीकि समुदाय के युवक के मामले में इतनी सख्त कार्रवाई पर यकीन करना मुश्किल था। इसके अलावा हिंदू रक्षा दल के सदस्य विरोध प्रदर्शनों और भोग के दौरान बाल्मीकि समुदाय के नेताओं के साथ खड़े रहे।

हिसार में गणेश वाल्मीकि की हत्या

इससे पहले जुलाई, 2025 में हिसार में गणेश वाल्मीकि की हत्या हुई थी। गणेश की हत्या तेज संगीत बजाने को लेकर पुलिस से झड़प के बाद हुई थी। इस मामले में गणेश के परिवार और वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तब परिवार के लोगों ने 11 दिनों तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था। जब दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की उनकी मांग को माना गया, इसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने भी दखल दिया था।

हरियाणा को लंबे वक्त तक जाट लैंड कहा जाता रहा है और ऐसी जगह पर दलित समुदाय का मुखर होना एक बिल्कुल नई बात है। 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने तो लंबे वक्त से जाट समुदाय के नेताओं के मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला खत्म हुआ।

नया जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश

इसके बाद से ही बीजेपी ने गैर जाट और ऐसे दलित समूह जो असरदार नहीं थे, विशेषकर वाल्मीकि या बाल्मीकि समुदाय को एकजुट करके नया जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश की है। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है।

हरियाणा की आबादी में अनुसूचित जाति समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 20% है। इसमें जाटव सबसे बड़ा समूह है और इसके बाद वाल्मीकि समुदाय का नंबर आता है। बीजेपी का ऐसा मानना है कि जाटव समुदाय को अन्य अनुसूचित जाति समुदायों से अलग करके देखने से उसे राजनीतिक फायदा मिल सकता है।

क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े?

2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। लोकनीति-CSDS के अनुसार, जाटवों के बीच कांग्रेस को 50% और भाजपा को 35% समर्थन मिला जबकि अन्य अनुसूचित जातियों के बीच भाजपा 45% और कांग्रेस 33% पर आगे रही। इससे पता चलता है कि सैनी ने वाल्मीकि जयंती के दिन शपथ लेने का फैसला क्यों किया और इससे एक दिन पहले वह पंचकूला के एक वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करने क्यों गए?

अनुसूचित जाति के आरक्षण को दो हिस्सों में बांटा

अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण (सब-क्लासिफिकेशन) की अनुमति दी गई थी और ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना था। नवंबर, 2024 में हरियाणा ने 20% अनुसूचित जाति के आरक्षण को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला- ‘वंचित अनुसूचित जातियां’ या DSC जिसमें बाल्मीकि, धानक, मजहबी सिख और खटीक सहित 36 समुदाय शामिल हैं और दूसरा अन्य अनुसूचित जातियां या OSC (जिसमें जाटव और चमड़े के काम से जुड़ी एक जाति शामिल है), दोनों के लिए 10-10% सीटें आरक्षित की गईं।

मई, 2025 में घोषित किए गए ग्रुप-D के 7,596 पदों में से 605 पद DSC उम्मीदवारों के लिए और 604 पद OSC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए।

खुद को बता रहे “सबसे कट्टर हिंदू”

बीरू वाल्मीकि की प्रार्थना सभाओं में लगाए जाने वाले नारे ऐसी शब्दावली को दिखाते हैं जहां जातिगत पहचान के दावे और हिंदू पहचान को एक-दूसरे के विरोधी के तौर पर नहीं देखा जाता। बाल्मीकि समुदाय के युवा सोशल मीडिया पर खुद को तेजी से “सबसे कट्टर हिंदू” कहने लगे हैं।

“रीडिंग कास्ट इन इंडिया” (Reading Caste in India) के लेखक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट कृष्ण कुमार का कहना है कि इससे दलित समुदायों के भीतर जो बंटवारा है, उसका भी पता चलता है। कांशीराम ने जिस बहुजन समाज की अगुवाई की उसने ब्राह्मणवादी परंपराओं से दूर होकर बौद्ध धर्म को अपनाया और कुछ लोगों ने तो वाल्मीकि को पौराणिक पात्र तक नहीं माना जबकि बाल्मीकि समुदाय अपनी अलग पहचान पर जोर देता है और मानता है कि रामायण वाल्मीकि ने ही लिखी थी।

क्या कर रही है बीजेपी?

यही वह राजनीतिक क्षेत्र है, जिसमें भाजपा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। वह बाल्मीकि, धानक और खटीक जैसी जातियों की ‘खास’ शिकायतों के आधार पर उन्हें एकजुट करती है और एक बड़े हिंदू समुदाय का हिस्सा बनाती है।

भागवत ने की थी जातिगत भेदभाव छोड़ने की अपील

यह काम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उस अपील से मिलता-जुलता है जिसमें वे हिंदुओं से एकता के लिए जातिगत भेदभाव छोड़ने को कहते रहे हैं। सितंबर, 2024 में नागपुर में दिए एक भाषण में उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है और हिंदुओं को एक-दूसरे को एक परिवार की तरह मानना ​​चाहिए जिससे जाति से जुड़ी “ऊंच-नीच की भावना” खत्म हो जाए।

मोहन भागवत का जोर दलितों की अलग या आजाद राजनीति पर नहीं था बल्कि उन्हें हिंदू ढांचे में शामिल करने पर था, एक ऐसी विचारधारा जिसमें जाति को माना तो जाता है, लेकिन अंततः उसे हिंदू विचारधारा या ढांचे में मिला दिया जाता है।

हरियाणा में ये तीनों धाराएं एक साथ आ रही हैं- अंबेडकरवादी (जय भीम) सम्मान, बाल्मीकि समुदाय का गौरव और भगवान राम के प्रतीक के रूप में व्यापक हिंदू पहचान। बीजेपी इन धाराओं को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है और दलितों की अपनी पहचान या दलित अस्मिता को एक बड़ी हिंदू पहचान का हिस्सा बना रही है। क्या यह दलित समुदायों के बीच एकता लाने का आधार बनेगी या इससे उनके बीच ध्रुवीकरण बढ़ेगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा।

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