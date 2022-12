Delhi: Bharat Jodo Yatra की तैयारियों में दिखे जगदीश टाइटलर, BJP हुई आक्रामक, बोली- कांग्रेस का हाथ, दंगाइयों के साथ

Bharat Jodo Yatra: पूनावाला ने ट्वीट किया, यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि कांग्रेस की नफरत जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस का हाथ हमेशा सिख नरसंहार के साथ।

Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में दिखे जगदीश टाइटलर (Photo- Twitter/ANI/ File)

