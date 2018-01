बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का केजरीवाल पर हमला, बोले- जानता था कि वह एक अनपढ़ व्यक्ति हैं

चुनाव आयोग द्वारा लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बाद इनकी सदस्यता खतरे में है। आयोग ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी है। आयोग के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। वहीं दिल्ली सरकार की विपक्षी पार्टियों को उसे घेरने का मौका मिल गया है। अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ से बातचीत के दौरान बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। स्वामी ने उन्हें इशारे ही इशारों में अनपढ़ करार दे दिया।सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ‘उन्हें संविधान के बारे में जानने की जरूरत है। मैं पहले से जानता था कि वह अनपढ़ व्यक्ति हैं। आमतौर पर इनकम टैक्स अधिकारियों को ज्यादा पढ़ने का कम स्कोप मिलता है क्योंकि वे पीछा करने वाली एक्टिविटीज़ में ज्यादा रहते हैं। चुनाव आयोग को संविधान के आधार पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।’

रिपोर्टर ने उनसे कहा था कि आम आदमी पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि उनके किसी भी विधायक ने लाभ का पद नहीं लिया है और चुनाव आयोग को इस मामले पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात पर ही बीजेपी नेता ने अपनी टिप्पणी दी। वहीं आप के उन आरोपों पर भी स्वामी ने तीखा पलटवार किया, जिसमें यह कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हाथ है। स्वामी ने कहा “उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। देखते हैं कि वे इन दोनों में से कहीं भी जीतते हैं या नहीं।

BJP MP @Swamy39 speaks to @iknoorkaur on EC’s disqualification of 20 AAP MLAs for holding ‘office of profit’ pic.twitter.com/mP0TqW3NSz

— TIMES NOW (@TimesNow) January 19, 2018