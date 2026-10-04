बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने 174 यात्रियों को लेकर इजरायल जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की सह-पायलट की कोशिश को नाकाम करने वाले भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर गांधी परिवार की चुप्पी को लेकर हमला बोला। उन्होंने इसे गांधी परिवार द्वारा ‘आतंकवाद को दिया जा रहा मौन समर्थन’ करार देते हुए कहा कि पूरे देश को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इस आचरण को गंभीरता से देखना चाहिए।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह रवैया कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, “परिवार की राजमाता सोनिया गांधी की आंखें कभी बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों के लिए नम हो गई थीं। अब उनके पास कैप्टन स्मित की वीरता के लिए संवेदना का एक शब्द भी नहीं है। फलस्तीनी मुद्दे का झोला लेकर घूमने वाली राजकुमारी (प्रियंका गांधी वाड्रा) अपने उस झोले से सांत्वना का एक रुमाल तक नहीं निकाल पाईं।”

सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार के दिशाहीन राजकुमार राहुल गांधी कभी गाजा के हालात पर व्यथित थे, जो अब अपने वोट बैंक के दबाव में इतने भयभीत नजर आ रहे हैं कि वह स्मित मच्छार के अदम्य साहस की सराहना में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस पर स्पष्ट जवाब की मांग की।