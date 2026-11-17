पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच संभावित गठबंधन को लेकर सियासी हलचल तेज है। दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत ‘एडवांस स्टेज’ में पहुंचने की चर्चाओं के बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आने वाला पंजाब दौरा अहम माना जा रहा है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर उत्सुकता है कि क्या नवीन के दौरे के दौरान गठबंधन पर कोई अंतिम फैसला हो सकता है।

नितिन नवीन 18 नवंबर को जालंधर से ‘समरसता संकल्प यात्रा’ के पंजाब चरण की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा दलित समुदाय तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए राष्ट्रीय स्तर के जनसंपर्क अभियान का हिस्सा है। इस पहल के केंद्र में संत गुरु रविदास हैं। भाजपा इस कार्यक्रम के जरिए दलित समुदाय के बीच अपनी राजनीतिक और सामाजिक पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

3 दिसंबर को काशी में होगा समापन

‘समरसता संकल्प यात्रा’ का यह चौथा चरण होगा। यात्रा सात राज्यों से होकर कुल 2402 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 3 दिसंबर को वाराणसी (काशी) में इसका समापन होगा।

पंजाब में बीजेपी के लिए यह दौरा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। एक तरफ पार्टी दलित समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के अभियान में जुटी है तो दूसरी तरफ अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष के दौरे पर सिर्फ यात्रा की शुरुआत ही नहीं बल्कि पंजाब की आगामी चुनावी रणनीति को लेकर भी सबकी नजरें रहेंगी।

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पंजाब में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही पूर्व सहयोगी दलों बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के फिर से साथ आने की चर्चा शुरू हो गई है। इससे दोनों पार्टियों को उम्मीद जगी है कि वे राज्य की राजनीति में एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती हैं। वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) उस इकलौते राज्य में अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है जहां उसकी सत्ता है। दूसरी ओर, गुटों में बंटी कांग्रेस चुनाव से पहले अपने अंदरूनी मतभेद दूर कर एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पढ़ें पूरी खबर…