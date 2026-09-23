‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों पर आई जांच रिपोर्ट के कुछ घंटे बाद ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी और चुनाव आयोग पर देशद्रोह का आरोप लगाया।
राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग और उसकी चुनावी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने X पर लिखा, ”वोट चोरी भारतीय लोगों के खिलाफ अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग ने इसे अंजाम देकर देशद्रोह किया है। न्याय होगा।”
नेता विपक्ष ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। इसमें बताया गया है कि तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी नहीं दिए जाने, नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर आपत्ति जताई थी।
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‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की जांच में सामने आया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के भीतर से ही गंभीर सवाल उठाए गए थे। जांच के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर औपचारिक आपत्ति दर्ज की।
इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी मर्जी से चुनाव आयोग चला रहे हैं। कांग्रेस ने X पर कहा, ”हम पहले से कहते आ रहे हैं- मोदी ने चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया है। ज्ञानेश कुमार मोदी की कठपुतली हैं।” पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए।
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग के खिलाफ ‘वोट चोरी’ अभियान चला रही है। पार्टी चुनाव में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और चुनाव आयोग के सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगाती रही है। हालांकि, चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ पार्टी इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं।
राहुल गांधी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का दावा कर चुके हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया है। हाल में उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे।