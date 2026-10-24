बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में ‘इंडिया’ गठबंधन की रैली आयोजित करके राहुल गांधी सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे।

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि ‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल कई दल एक नवंबर को रैली आयोजित करने से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन के कई दल रैली की तारीख बदलना चाहते हैं।

सिखों के साथ क्रूर मजाक करने का आरोप

रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हैं और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। प्रसाद ने कहा, ”राहुल गांधी एक नवंबर को रैली आयोजित करने पर अड़े रहकर जानबूझकर सिखों की भावनाओं पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। वह सिखों के साथ क्रूर मजाक करने पर तुले हैं।” बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, ”हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।”

रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अपनी अराजकतावादी सोच और बालहठ के कारण एक नवंबर को रैली आयोजित करने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पर देश में अराजकता फैलाने तथा भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, “राहुल गांधी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है : ‘हमें (कांग्रेस को) इसकी परवाह नहीं है।’ ” उन्होंने कहा, “राहुल गांधी का असली चेहरा यही है। इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुए दंगों के बाद उनके पिता (राजीव गांधी) ने जो बयान दिया था, उसे याद कीजिए। उन्होंने कहा था, ‘जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है।’ “

बीजेपी नेता प्रसाद ने सैम पित्रोदा की टिप्पणी “हुआ सो हुआ” का भी हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान क्या हुआ था।

10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा

रामलीला मैदान में एक नवंबर को होने वाली ‘इंडिया’ गठबंधन की रैली चुनाव आयोग के कामकाज में कथित गड़बड़ियों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ बुलाई गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि ”वोट चोरी” के खिलाफ इस रैली में कम से कम 10 लाख लोग शामिल होंगे।

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दिल्ली के कारोबारियों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है और एक नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को 10 नवंबर के बाद तक टालने की अपील की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।