मोदी है तो मुमकिन बता बोले सुधांशु त्रिवेदी- अखिलेश को सपने में कृष्ण और केजरीवाल को नोट में भगवान दिखने लगे हैं

BJP leader Sudhanshu trivedi: भाजपा सांसद ने कहा कि चुनाव के समय अखिलेश यादव को सपने में भगवान दिखने लगे, राहुल गांधी मंदिर-मंदिर जाने लगे, वहीं अरविंद केजरीवाल को नोट पर भी भगवान का स्थान दिखने लगा।

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी (फोटो- @SudhanshuTrivediOfficial )

