नागरिकता विवाद के बीच दिग्गज भाजपा नेता और राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग की है। सांसद ने राहुल गांधी के पुरखो पर भी निशाना साधा। स्वामी ने कथित तौर पर राहुल गांधी को ‘बुद्धू’ करार देते हुए कहा कि उन्हें अपने पुरखो की गलतियों की वजह से माफी मांगनी चाहिए।

रविवार (15 दिसंबर, 2019) के अपने ट्वीट में स्वामी ने लिखा कि बुद्धू को अपने परदादा (यानी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु) के लिए माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने 1962 के युद्ध में सेना को धोखा दिया था। बता दें कि इस युद्ध में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था। ट्वीट में लिखा गया कि उनके नाना नाना हिटलर की सेना में थे और नानी मुसोलिनो के साथ थीं। ट्वीट में आगे लिखा गया, ‘उनकी नागरिकता रद्द की जानी चाहिए।’

भाजपा सांसद के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर्स ने लिखा कि राहुल गांधी की नागरिकता तुरंत रद्द की जानी चाहिए। स्वामी ने तुरंत इसका जवाब देते हुए लिखा, ‘इस बाबत गृह मंत्रालय को एक मेल कीजिए।’ एक यूजर्स लिखते हैं कि बुद्धू जब तक संभव होगा राजनीति में ही रहेगा और भाजपा उसे जेल नहीं भेजेगी। पप्पू विपक्ष में है इसीलिए भाजपा आसानी से जीत पाएगी। मैं चाहता हूं कि भाजपा हर चुनाव जीते और पप्पू राजनीति में हमारा मनोरंजन करता रहे।

यहां देखें ट्वीट

Buddhu should apologise for his one grandfather who betrayed the armed forces in 1962 and another grandfather for signing up as a soldier in Hitler’s army and grandmother signing up with Mussolini. His citizenship should be revoked

